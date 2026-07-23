'Domingo sem Tela' homenageia o Dia dos Avós na APL neste domingo (26) de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito neste domingo (26) promove contação de histórias no jardim da Academia Pernambucana de Letras, no Recife. Saiba mais.

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O Dia dos Avós, celebrado neste 26 de julho, terá uma celebração cheia de afeto e literatura na capital pernambucana. A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) promove uma edição especial do projeto Domingo sem Tela, a partir das 14h, no agradável jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL).

O evento é um convite para desacelerar, desligar os dispositivos eletrônicos e fortalecer os laços afetivos entre gerações por meio da arte, do contato com a natureza e das boas histórias.

Contação de História: Coleção de Sons de Cecília

Um dos grandes momentos da programação será a contação da história do livro infantil "Coleção de Sons de Cecília", escrito por Renata Penzani e ilustrado por Lumina Pirilampus.

A obra aborda o amor de forma poética e sensível ao narrar a jornada de Cecília, uma garotinha que busca uma maneira criativa e afetuosa de prolongar a vida do seu avô, que está internado em um hospital, presenteando-o com os sons do mundo lá fora.

Serviço - Evento: Domingo sem Tela – Especial Dia dos Avós (Cepe Editora)