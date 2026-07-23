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'Domingo sem Tela' homenageia o Dia dos Avós na APL neste domingo (26) de julho

Evento gratuito neste domingo (26) promove contação de histórias no jardim da Academia Pernambucana de Letras, no Recife. Saiba mais.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/07/2026 às 21:38
Projeto "Domingo sem Tela" estreia com atividades recreativas e espetáculo infantil para estimular crianças a se desconectarem das telas no Recife
Projeto "Domingo sem Tela" estreia com atividades recreativas e espetáculo infantil para estimular crianças a se desconectarem das telas no Recife - Divulgação

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O Dia dos Avós, celebrado neste 26 de julho, terá uma celebração cheia de afeto e literatura na capital pernambucana. A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) promove uma edição especial do projeto Domingo sem Tela, a partir das 14h, no agradável jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL).

O evento é um convite para desacelerar, desligar os dispositivos eletrônicos e fortalecer os laços afetivos entre gerações por meio da arte, do contato com a natureza e das boas histórias.

Contação de História: Coleção de Sons de Cecília
Um dos grandes momentos da programação será a contação da história do livro infantil "Coleção de Sons de Cecília", escrito por Renata Penzani e ilustrado por Lumina Pirilampus.

A obra aborda o amor de forma poética e sensível ao narrar a jornada de Cecília, uma garotinha que busca uma maneira criativa e afetuosa de prolongar a vida do seu avô, que está internado em um hospital, presenteando-o com os sons do mundo lá fora.

 
 
 
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Serviço - Evento: Domingo sem Tela – Especial Dia dos Avós (Cepe Editora)

  • Data: 26 de julho de 2026 (Domingo)
  • Horário: A partir das 14h
  • Local: Jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL)
  • Endereço: Av. Rui Barbosa, 1596 – Graças, Recife (PE)
  • Entrada: Gratuita

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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