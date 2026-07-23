'Domingo sem Tela' homenageia o Dia dos Avós na APL neste domingo (26) de julho
Evento gratuito neste domingo (26) promove contação de histórias no jardim da Academia Pernambucana de Letras, no Recife. Saiba mais.
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O Dia dos Avós, celebrado neste 26 de julho, terá uma celebração cheia de afeto e literatura na capital pernambucana. A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) promove uma edição especial do projeto Domingo sem Tela, a partir das 14h, no agradável jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL).
O evento é um convite para desacelerar, desligar os dispositivos eletrônicos e fortalecer os laços afetivos entre gerações por meio da arte, do contato com a natureza e das boas histórias.
Contação de História: Coleção de Sons de Cecília
Um dos grandes momentos da programação será a contação da história do livro infantil "Coleção de Sons de Cecília", escrito por Renata Penzani e ilustrado por Lumina Pirilampus.
A obra aborda o amor de forma poética e sensível ao narrar a jornada de Cecília, uma garotinha que busca uma maneira criativa e afetuosa de prolongar a vida do seu avô, que está internado em um hospital, presenteando-o com os sons do mundo lá fora.
Serviço - Evento: Domingo sem Tela – Especial Dia dos Avós (Cepe Editora)
- Data: 26 de julho de 2026 (Domingo)
- Horário: A partir das 14h
- Local: Jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL)
- Endereço: Av. Rui Barbosa, 1596 – Graças, Recife (PE)
- Entrada: Gratuita