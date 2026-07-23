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5 destinos brasileiros perfeitos para viajar com os amigos, segundo a Booking.com

Levantamento da plataforma mostra que casas de temporada são a hospedagem preferida dos brasileiros para viagens em grupo; confira destinos

Por Bianca Tavares Publicado em 23/07/2026 às 8:36
Imagem de viagem entre amigos
Imagem de viagem entre amigos - Anna Bizon/Magnific

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Viajar com os amigos continua sendo uma das formas preferidas de criar novas memórias, e o Dia da Amizade, celebrado no último dia 20 de julho, é um bom motivo para começar a planejar o próximo passeio.

Segundo uma pesquisa da Booking.com, as casas de temporada são o tipo de hospedagem favorito dos brasileiros para esse tipo de viagem: 43% dos entrevistados preferem esse formato, enquanto 32% optam por hotéis.

Pensando em quem pretende reunir o grupo nas próximas férias ou em um fim de semana prolongado, a plataforma selecionou cinco destinos brasileiros que oferecem paisagens variadas e acomodações ideais para dividir momentos especiais entre amigos.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal é um convite para quem busca tranquilidade, clima de montanha e contato com a natureza. O destino reúne trilhas, mirantes, cachoeiras, cafés e ateliês, criando um roteiro perfeito para desacelerar.

Para grupos, o destaque é o Smart Hotel Reserva Santo Antônio do Pinhal, que oferece chalés completos com capacidade para até quatro pessoas, garantindo conforto e privacidade durante a estadia.

Maraú (BA)

No litoral sul da Bahia, Maraú combina praias preservadas, piscinas naturais e um clima descontraído, ideal para quem deseja aproveitar dias de descanso à beira-mar.

Além de visitar praias como Taipu de Fora e Algodões, os visitantes podem fazer passeios de barco, conhecer manguezais e explorar a gastronomia local. A Villa dos Algodões dispõe de casas de temporada com cozinha equipada e áreas compartilhadas, facilitando a convivência entre os amigos.

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Aiuruoca (MG)

Localizada na Serra da Mantiqueira, Aiuruoca atrai visitantes interessados em ecoturismo, trilhas e cachoeiras. Cercada por paisagens naturais, a cidade é uma boa escolha para quem prefere viagens mais tranquilas e ao ar livre.

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O Sítio Salamandra oferece chalés para até quatro hóspedes, além de áreas externas que favorecem momentos de convivência em grupo.

Cambará (RS)

Conhecida pelos cânions dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, Cambará é um destino procurado por quem gosta de aventura e paisagens impressionantes.

Trilhas, cachoeiras e mirantes fazem parte do roteiro da região. Para a hospedagem, os Chalés Corucacas oferecem acomodações completas em meio à natureza, ideais para grupos de amigos.

Presidente Figueiredo (AM)

A aproximadamente 120 quilômetros de Manaus, Presidente Figueiredo é conhecida como a Terra das Cachoeiras. O município reúne rios, grutas, trilhas e dezenas de quedas d'água em plena Floresta Amazônica.

A Pousada Paraíso do Calango Azul conta com chalés cercados pela vegetação amazônica e áreas de convivência que tornam a experiência ainda mais agradável para quem viaja em grupo.

Segundo a Booking.com, acomodações como casas e chalés têm conquistado espaço entre grupos de amigos por oferecerem ambientes compartilhados, maior privacidade e flexibilidade durante a viagem, características que tornam a experiência mais confortável para quem deseja aproveitar o destino junto de pessoas queridas.

O levantamento da Booking.com foi realizado em janeiro de 2026 com 32.800 viajantes de 34 países, todos com mais de 18 anos, que viajaram a lazer nos últimos 12 meses e planejam viajar novamente em 2026. Entre os brasileiros, 43% apontaram as casas de temporada como a melhor opção para viagens entre amigos.

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