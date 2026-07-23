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26ª Festa da Cocada Gigante movimenta Maracaípe com recorde de 39 metros, atrações nacionais e show internacional inédito

Evento em Maracaípe (PE) reúne cultura popular, distribuição do doce gigante e shows de Edson Gomes e da norte-americana Dezarie. Confira!

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/07/2026 às 18:31 | Atualizado em 23/07/2026 às 18:38
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26ª Festa da Cocada Gigante tem recorde de 39m e show internacional - Divulgação

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A Prefeitura de Ipojuca promove, entre os dias 24 e 26 de julho, a 26ª Festa da Cocada Gigante, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural e turístico do município.

Realizada na orla de Maracaípe, a programação reúne manifestações da cultura popular, shows de artistas locais, regionais e nacionais, além de marcar a estreia da primeira atração internacional da história do evento, consolidando a festa como um dos principais eventos do litoral sul pernambucano.

A grande protagonista da celebração continua sendo a Cocada Gigante, preparada coletivamente por moradores da comunidade e que, nesta edição, alcança um novo recorde, chegando a 39 metros de comprimento, um metro a mais que no ano passado.

O preparo do doce, que se tornou um dos símbolos da festa, terá início às 6h do sábado (25), mobilizando cerca de 30 pessoas. A distribuição gratuita para moradores e turistas está prevista para as 21h do mesmo dia, nas proximidades do letreiro de Maracaípe.

Criada em 1999, a Festa da Cocada Gigante nasceu de uma iniciativa da própria comunidade para valorizar uma das receitas mais tradicionais da região e, ao longo dos anos, transformou-se em um importante instrumento de fortalecimento da cultura local, da economia criativa e do turismo.

A cada edição, milhares de visitantes passam por Maracaípe, movimentando hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio e os trabalhadores ligados ao setor turístico.

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26ª Festa da Cocada Gigante tem recorde de 39m e show internacional - Divulgação
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Neste ano, a programação ganha ainda mais destaque com dois grandes nomes do reggae.

Na abertura da festa, o público poderá conferir o show de Edson Gomes, considerado um dos maiores expoentes do reggae nacional, dono de uma carreira consolidada e de sucessos que atravessam gerações, como Malandrinha, Camelô e Perdido de Amor.

Já no sábado (25), a cantora norte-americana Dezarie, uma das principais referências do reggae mundial contemporâneo, fará sua estreia em Ipojuca, tornando-se a primeira atração internacional da história da Festa da Cocada Gigante.

A presença dos dois artistas reforça o processo de fortalecimento do calendário de eventos promovido pela gestão do prefeito Carlos Santana, que vem ampliando os investimentos em cultura, turismo e valorização das tradições populares do município.

Além dos shows musicais, a programação contempla apresentações de maracatus, quadrilhas juninas e artistas locais, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Ipojuca com a preservação da identidade cultural, o incentivo aos talentos da região e a promoção de eventos que fortalecem o turismo e geram oportunidades para a economia local.

 
 
 
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Programação

24 de julho (sexta-feira)

  • •Maracatu Alfaias da Praia
  • •Nilo Baj
  • •MC Bola CH e Banda
  • •Lia Moraes
  • •Edson Gomes
  • •DJ Barreto Selector (intervalos)

25 de julho (sábado)

  • •6h – Início do preparo da Cocada Gigante
  • •Quadrilha Quentão Mirim
  • •Quadrilha Coração Matuto
  • •Maracatu Okum Jamba
  • •Gugu Henry
  • •Santa Cecília (Pavilhão)
  • •Banda Entre Amigos
  • •21h – Distribuição da Cocada Gigante ao público
  • •Dezarie (atração internacional)
  • •DJ Albino Malta (intervalos)

26 de julho (domingo)

  • •Banda Gênesis
  • •Ueliton Gyan
  • •Valesca Mayssa

Evento: 26ª Festa da Cocada Gigante de Maracaípe

  • Data: 24 a 26 de julho de 2026
  • Local: Orla de Maracaípe – Ipojuca (PE)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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