Recife recebe workshop de contação de histórias com a multiartista Mari Bigio
Formação prática acontece no Instituto Marcos Hacker de Melo e ensina técnicas de narrativa oral para educadores, artistas, mediadores de leitura
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A arte de contar histórias será o foco de uma formação especial no Recife. Na próxima quinta-feira, 23 de julho, o Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, recebe o Workshop EnContar, uma imersão conduzida pela multiartista pernambucana Mari Bigio, voltada para quem deseja aperfeiçoar a narrativa oral como ferramenta de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento infantil.
A proposta do encontro vai além da teoria. Durante a formação, os participantes vivenciarão atividades práticas que exploram diferentes técnicas de contação de histórias, uso da voz, construção de personagens e recursos cênicos capazes de transformar cada narrativa em uma experiência envolvente para crianças e adultos.
O workshop é destinado a educadores, mediadores de leitura, artistas, pais, mães e demais interessados em desenvolver habilidades ligadas à oralidade e ao universo da literatura infantil.
Ao longo da programação, serão abordados temas como a importância das histórias no desenvolvimento das crianças, estratégias para criar ambientes de escuta, fórmulas tradicionais de abertura e encerramento de contos e a utilização de recursos visuais e lúdicos, como livros, objetos, bonecos, fantoches, mamulengos e teatro de sombras.
A metodologia reúne demonstrações práticas, vídeos, apresentação de acervos literários e exercícios que estimulam a criatividade e ajudam cada participante a desenvolver sua própria forma de narrar.
Quem é Mari Bigio
Com 18 anos de trajetória artística, Mari Bigio reúne literatura, música, oralidade e cultura popular em seu trabalho. A pernambucana atua como poeta cordelista, cantora, compositora, radialista e contadora de histórias, desenvolvendo projetos voltados à valorização da leitura e das tradições populares.
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Ela é idealizadora de oficinas literárias e integra, ao lado da irmã Milla Bigio, o premiado projeto Cordel Animado, que leva espetáculos e atividades educativas para diferentes públicos em todo o país.
Ao longo da carreira, publicou 18 livros infantis, lançou três álbuns musicais, escreveu centenas de cordéis e também produz conteúdo em seu canal no YouTube. Sua atuação já foi reconhecida com diversos prêmios nas áreas de cultura, literatura e música.
Serviço
- Workshop EnContar – Contação de Histórias com Mari Bigio
- Data: 23 de julho de 2026, quinta-feira
- Horário: 17h
- Local: Instituto Marcos Hacker de Melo
- Endereço: Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem
- Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)
- Inscrições: plataforma Megapass.