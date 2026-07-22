Recife recebe workshop de contação de histórias com a multiartista Mari Bigio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Formação prática acontece no Instituto Marcos Hacker de Melo e ensina técnicas de narrativa oral para educadores, artistas, mediadores de leitura

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A arte de contar histórias será o foco de uma formação especial no Recife. Na próxima quinta-feira, 23 de julho, o Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, recebe o Workshop EnContar, uma imersão conduzida pela multiartista pernambucana Mari Bigio, voltada para quem deseja aperfeiçoar a narrativa oral como ferramenta de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento infantil.

A proposta do encontro vai além da teoria. Durante a formação, os participantes vivenciarão atividades práticas que exploram diferentes técnicas de contação de histórias, uso da voz, construção de personagens e recursos cênicos capazes de transformar cada narrativa em uma experiência envolvente para crianças e adultos.

O workshop é destinado a educadores, mediadores de leitura, artistas, pais, mães e demais interessados em desenvolver habilidades ligadas à oralidade e ao universo da literatura infantil.

Leia Também Recife integra histórico clínico de pacientes do SUS entre rede municipal e Real Hospital Português

Ao longo da programação, serão abordados temas como a importância das histórias no desenvolvimento das crianças, estratégias para criar ambientes de escuta, fórmulas tradicionais de abertura e encerramento de contos e a utilização de recursos visuais e lúdicos, como livros, objetos, bonecos, fantoches, mamulengos e teatro de sombras.

A metodologia reúne demonstrações práticas, vídeos, apresentação de acervos literários e exercícios que estimulam a criatividade e ajudam cada participante a desenvolver sua própria forma de narrar.

Quem é Mari Bigio

Com 18 anos de trajetória artística, Mari Bigio reúne literatura, música, oralidade e cultura popular em seu trabalho. A pernambucana atua como poeta cordelista, cantora, compositora, radialista e contadora de histórias, desenvolvendo projetos voltados à valorização da leitura e das tradições populares.

Ela é idealizadora de oficinas literárias e integra, ao lado da irmã Milla Bigio, o premiado projeto Cordel Animado, que leva espetáculos e atividades educativas para diferentes públicos em todo o país.

Ao longo da carreira, publicou 18 livros infantis, lançou três álbuns musicais, escreveu centenas de cordéis e também produz conteúdo em seu canal no YouTube. Sua atuação já foi reconhecida com diversos prêmios nas áreas de cultura, literatura e música.

Serviço