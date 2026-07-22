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Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo lançam frevo em movimento contra a violência de gênero

Artistas pernambucanas gravam faixa para o projeto Somos Lilás Brasil e integram programação cultural com debates e cortejos em Olinda.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 16:11
Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo
Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo - _Somos Lilas Brasil

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As cantoras pernambucanas Joyce Alane, Uana e Gabi do Carmo lançaram a canção "Somos Lilás Brasil", faixa em ritmo de frevo gravada para dar identidade sonora ao movimento nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

A produção musical e os arranjos do single foram desenvolvidos pela Buzzina Produtora, e a obra audiovisual está disponível no Spotify e no perfil oficial do projeto no Instagram.

A iniciativa utiliza manifestações artísticas para ampliar o engajamento comunitário e difundir informações sobre a rede de proteção às mulheres. A gravação busca conectar a mensagem social às tradições culturais do estado, utilizando a música como plataforma de debate e defesa de direitos.

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Programação educativa e serviços de apoio em Olinda

Além do lançamento da música, a mobilização promove o evento Olinda Lilás no dia 8 de agosto de 2026. A programação tem início no período da manhã, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, com uma série de palestras e mesas-redondas focadas no combate à violência de gênero.

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Em paralelo, na Praça do Carmo, órgãos e instituições da rede de assistência disponibilizam orientação jurídica, atendimento psicossocial e informações sobre canais oficiais de denúncia para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Cortejo cultural e apresentações nas ladeiras

A partir do turno da tarde, o Centro Histórico de Olinda recebe ações socioculturais. A Praça do Carmo sedia o encontro de escolas de frevo do estado, acompanhado por apresentações da Orquestra 100% Mulher, do grupo Sambadeiras e das DJs Lala K e Allana Marques.

As atividades continuam com a concentração de cortejos no Largo do Guadalupe. Agremiações do Carnaval pernambucano, como Eu Acho É Pouco, Pitombeira dos Quatro Cantos e Cariri Olindense, percorrem as ladeiras da cidade carregando mensagens voltadas à conscientização e garantia dos direitos femininos.

Serviço

Olinda Lilás
Data: 8 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: Das 9h à meia-noite
Locais: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), Largo do Guadalupe e Praça do Carmo, em Olinda-PE
Entrada: Gratuita (inscrições para a programação matutina via Sympla)
Realização: Somos Lilás Brasil e Instituto Banco Vermelho

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