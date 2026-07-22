Joelma comanda grande show na tradicional Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata
Festividade gratuita em homenagem ao padroeiro de São Lourenço da Mata promete atrair multidões com shows de grandes nomes da música brasileira
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Entre os dias 1º e 10 de agosto, a tradicional Festa de Agosto movimenta a cidade de São Lourenço da Mata com uma programação diversificada que reúne cultura, religiosidade e entretenimento no Pátio de Eventos do município, com acesso totalmente gratuito.
Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, a festividade centenária em homenagem a São Lourenço Mártir chega a mais uma edição com 10 noites de celebração.
Joelma é destaque na programação de domingo
Entre as principais atrações confirmadas estão Joelma, Xand Avião, Raça Negra, Matheus e Kauan e Zé Vaqueiro, além de nomes como Hungria, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Sorriso Maroto, Pablo, Edson Gomes e Priscila Senna. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da programação, que também movimenta a economia local e fortalece o calendário cultural do estado.
Um dos nomes mais aguardados da grade artística, a cantora Joelma sobe ao palco no domingo, dia 2 de agosto. Conhecida pela presença performática, corpo de baile marcante e repertório recheado de aclamados sucessos que atravessam gerações, a artista paraense promete uma das noites mais concorridas de todo o evento.
A apresentação vai passear por diferentes fases da carreira da cantora, reforçando a forte conexão afetiva que Joelma mantém com o público pernambucano ao longo de sua trajetória.
Patrimônio e cultura popular
Além de movimentar a economia e o turismo local, a Festa de Agosto se consolida como um pilar de preservação da cultura popular na Região Metropolitana do Recife. Ao integrar nomes de peso da música nacional a manifestações tradicionais, o evento reforça seu papel de destaque no calendário festivo de Pernambuco.
Confira a programação completa: