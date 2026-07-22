Joelma comanda grande show na tradicional Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata

Entre os dias 1º e 10 de agosto, a tradicional Festa de Agosto movimenta a cidade de São Lourenço da Mata com uma programação diversificada que reúne cultura, religiosidade e entretenimento no Pátio de Eventos do município, com acesso totalmente gratuito.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, a festividade centenária em homenagem a São Lourenço Mártir chega a mais uma edição com 10 noites de celebração.

Joelma é destaque na programação de domingo

Entre as principais atrações confirmadas estão Joelma, Xand Avião, Raça Negra, Matheus e Kauan e Zé Vaqueiro, além de nomes como Hungria, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Sorriso Maroto, Pablo, Edson Gomes e Priscila Senna. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da programação, que também movimenta a economia local e fortalece o calendário cultural do estado.



Um dos nomes mais aguardados da grade artística, a cantora Joelma sobe ao palco no domingo, dia 2 de agosto. Conhecida pela presença performática, corpo de baile marcante e repertório recheado de aclamados sucessos que atravessam gerações, a artista paraense promete uma das noites mais concorridas de todo o evento.

A apresentação vai passear por diferentes fases da carreira da cantora, reforçando a forte conexão afetiva que Joelma mantém com o público pernambucano ao longo de sua trajetória.