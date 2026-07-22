Domingo no Parque: musical inspirado em clássico de Gilberto Gil chega ao Recife
Com direção musical de Bem Gil, espetáculo chega ao Teatro Luiz Mendonça trazendo uma releitura da obra lançada no Festival da Record de 1967.
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Uma das canções mais importantes da música popular brasileira ganhará uma nova leitura nos palcos pernambucanos.
"Domingo no Parque", sucesso eternizado por Gilberto Gil no Festival da Record de 1967, será apresentado pela primeira vez em formato de teatro musical nos dias 8 e 9 de agosto, no Teatro Luiz Mendonça, no Recife.
A montagem transforma a narrativa da canção em um espetáculo que combina música, dança e capoeira para celebrar a cultura afro-brasileira.
Com texto e direção de Alexandre Reinecke e direção musical de Bem Gil, filho de Gilberto Gil, o projeto recebeu o aval do compositor e amplia o universo de uma das obras mais marcantes da MPB.
Como será o musical inspirado em "Domingo no Parque"?
A história é ambientada na Salvador da década de 1970, período marcado pela intensa efervescência cultural e pelo contexto da ditadura militar.
A proposta é expandir a narrativa original da música, utilizando diferentes linguagens artísticas para construir uma experiência cênica que dialoga com a identidade brasileira.
Além da capoeira como elemento central da encenação, o espetáculo aposta na integração entre teatro, dança e música para conduzir o público pela trama inspirada no clássico de Gilberto Gil.
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Quais músicas fazem parte do espetáculo?
O repertório reúne 20 canções de grandes nomes da música brasileira. Além de obras de Gilberto Gil, a trilha inclui sucessos de Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Dominguinhos e Anastácia.
A montagem também apresenta três composições inéditas, criadas especialmente para o musical, ampliando a experiência sonora da produção.
A direção musical é assinada por Bem Gil, responsável por conduzir os arranjos que unem clássicos conhecidos do público às novas composições desenvolvidas para a peça.
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Quando e onde assistir ao musical no Recife?
- As apresentações acontecem nos dias 8 e 9 de agosto, no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.
- A circulação do espetáculo integra o edital Petrobras Cultural, iniciativa que viabiliza a realização da turnê em diferentes cidades brasileiras.