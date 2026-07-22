AGENDA CULTURAL | 23 A 26 DE JULHO: confira os principais eventos em Pernambuco

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Shows, teatro, festivais, stand-up e atrações infantis movimentam Recife e Garanhuns entre os dias 23 e 26 de julho.

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Entre shows, teatro, festivais, stand-up, atrações infantis e o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), Pernambuco recebe uma programação intensa entre os dias 23 e 26 de julho.

O Social1 reuniu os principais destaques para quem quer aproveitar o fim de semana na Região Metropolitana do Recife e no Agreste.

Na quinta-feira (23), o destaque fica por conta do Jazz Namanha, às 19h, na Vitopizza, com ingressos disponíveis. À noite, o premiado espetáculo "Fim de Partida", estrelado por Marco Nanini, Guilherme Weber, Ary França e Helena Ignez, inicia temporada no Teatro Luiz Mendonça, com sessões até domingo.

Ainda na quinta, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) recebe uma noite sertaneja com Diego & Victor Hugo, Gustavo Mioto e Matheus & Kauan, além da atração da convocatória.

Na sexta-feira (24), a programação é diversificada. O cantor Fitti apresenta o espetáculo "Transespacial", às 19h30, no Teatro do Parque.

Às 20h, o Empório Barrozo promove mais uma edição do Forró da Cidade, reunindo Bella Kahun, Vinicíus Nogal, Laís Senna, Juba Valença, Daniel Melo e Waldemar Neto.

No mesmo horário, Castello Branco sobe ao palco do Teatro Barreto Júnior com o show "Voz e Violão".

A partir das 22h, o Estelita recebe a festa Frenesi.

Entre sexta e domingo, acontece o festival Rock Cordel, na Villa 219, com atrações como Plutão Já Foi Planeta, Juliano Holanda, Babi Jaques, Islan, Pepe Jordão e outros artistas.

Em Garanhuns, o FIG entra no clima do pagode com Ferrugem, Belo e Dilsinho, além de Nego Júnior.

O sábado (25) começa com o Festival Rock Days, gratuito, às 15h, no Viaduto Geraldo Melo.

Também às 16h, o Sesc Casa Amarela recebe a contadora de histórias e cantora Carol Levy, em apresentação especial do projeto Ocupa Cena, voltada para toda a família.

À noite, o humor toma conta do Teatro RioMar Recife com Rodrigo Marques, que apresenta o espetáculo "História de Pescador".

Já o FIG promove uma noite especial com Padre Fábio de Melo, em show de homenagem ao Nordeste, além de Roupa Nova e Biquíni.

No domingo (26), as opções contemplam públicos de todas as idades.

Às 11h, o Teatro RioMar Recife recebe o musical infantil "A Cigarra e a Formiga", sucesso entre crianças e famílias.

Às 16h, o cantor Mumuzinho comanda a Resenha do Mumu, no Mirante do Paço.

No mesmo horário, Carol Levy retorna ao Sesc Casa Amarela com uma apresentação que mistura música, contação de histórias e teatro de bonecos.

Às 19h, o Teatro RioMar recebe a peça "Clô, pra sempre!", estrelada por Eduardo Martini, que revive a trajetória de Clodovil Hernandes.

Confira alguns destaques da agenda:



23/07 (quinta): Jazz Namanha, Fim de Partida e FIG com Gustavo Mioto e Matheus & Kauan.

24/07 (sexta): Fitti, Forró da Cidade, Castello Branco, Frenesi, Rock Cordel e FIG com Belo, Ferrugem e Dilsinho.

25/07 (sábado): Rock Days, Carol Levy, Rodrigo Marques e FIG com Padre Fábio de Melo, Roupa Nova e Biquíni.

26/07 (domingo): A Cigarra e a Formiga, Resenha do Mumu, Carol Levy e a peça "Clô, pra sempre!".

Os eventos possuem formatos gratuitos e pagos. A recomendação é conferir antecipadamente a disponibilidade de ingressos e a programação completa de cada espaço antes de sair de casa.