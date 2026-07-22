30 anos sem Caio Fernando Abreu: espetáculo "Pela Noite" retorna aos palcos no Recife em agosto

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Montagem inspirada em um dos contos mais marcantes do escritor gaúcho ganha nova temporada no Teatro Hermilo Borba Filho e convida público

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Trinta anos após a morte de Caio Fernando Abreu, sua obra volta aos palcos pernambucanos com uma nova temporada de "Pela Noite", espetáculo inspirado no conto homônimo publicado no livro Triângulo das Águas, vencedor do Prêmio Jabuti de 1984. Depois da estreia durante o 32º Janeiro de Grandes Espetáculos, em 2026, a montagem retorna ao Recife para apresentações nos dias 8, 9, 15 e 16 de agosto, no Teatro Hermilo Borba Filho.

Produzido de forma independente pela NOZ Produz, o espetáculo parte da escrita sensível de Caio Fernando Abreu para contar a história de dois homens que se conheceram na infância, seguiram caminhos diferentes e voltam a se encontrar quase vinte anos depois. Agora chamados de Pérsio e Santiago, eles compartilham uma noite marcada por lembranças, desejos, silêncios e afetos que nunca desapareceram completamente.

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Com adaptação e direção de Edjalma Freitas, a encenação dialoga com o teatro narrativo contemporâneo e preserva a musicalidade do texto original. Entre momentos de sensualidade, humor e delicadeza, a peça acompanha a aproximação dos protagonistas enquanto um coro formado por duas vozes revela pensamentos, medos e emoções que permanecem ocultos durante a conversa entre eles.

No palco, Rogério Wanderley interpreta Pérsio e Paulo César Freire vive Santiago. A temporada de agosto traz ainda Amanda Clélia e Wydi Silva, que substitui Carol Vieira, no coro que acompanha toda a narrativa e amplia a dimensão emocional da história.

A cenografia, assinada por Peu Carneiro, utiliza andaimes para criar uma grande cidade vertical e impessoal. Em contraste com essa paisagem urbana, a montagem destaca a fragilidade dos encontros humanos, transformando o público em observador da intimidade construída entre os personagens ao longo da noite.

Mesmo escrito há quase cinco décadas, o conto permanece atual ao abordar temas como identidade, sexualidade, afetividade e pertencimento. A adaptação propõe uma reflexão sobre as vulnerabilidades compartilhadas por todas as pessoas e reforça a importância dos vínculos em um mundo marcado pela velocidade das relações.

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