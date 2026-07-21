Últimos dias da arena infantil no RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estrutura interativa instalada no RioMar Recife reúne atrações gratuitas para crianças e adolescentes durante o período de férias.

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A arena temática baseada nos personagens "Tomatinhos", promovida pela Tambaú Alimentos no RioMar Recife, encerra sua temporada de funcionamento no final do mês de julho. Instalada na Praça de Eventos L1, em frente à loja Centauro, a atração oferece opções gratuitas de lazer e entretenimento voltadas para crianças e adolescentes durante o período de férias escolares.

Estrutura e dinâmica de funcionamento

Com uma área de mais de 245 metros quadrados, o espaço conta com piscina de bolinhas, área dedicada a bebês, estação para práticas esportivas e brinquedos interativos. A atração é direcionada ao público de 0 a 16 anos e opera com limite de capacidade de até 20 participantes por sessão, com ciclos de duração aproximada de 20 minutos.

Para controle do fluxo de visitantes e garantia de segurança, o acesso ao local é realizado exclusivamente mediante agendamento prévio na plataforma digital do evento. Aos fins de semana, a programação inclui a presença física dos mascotes da campanha para interação com o público e distribuição de brindes.

Ação de comunicação e conexão com o público

A montagem do espaço representa a maior ativação presencial já realizada pela empresa de alimentos, inserida em um movimento de modernização de sua comunicação. Os personagens foram criados com o objetivo de aproximar a marca tradicional, fundada há mais de seis décadas, das novas gerações.

Segundo a gerência de marketing da empresa, a iniciativa busca transformar a presença dos mascotes nos meios digitais em uma experiência presencial para as famílias, consolidando a estratégia de relacionamento com os consumidores do estado.

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