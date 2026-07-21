Últimos dias da arena infantil no RioMar Recife
Estrutura interativa instalada no RioMar Recife reúne atrações gratuitas para crianças e adolescentes durante o período de férias.
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A arena temática baseada nos personagens "Tomatinhos", promovida pela Tambaú Alimentos no RioMar Recife, encerra sua temporada de funcionamento no final do mês de julho. Instalada na Praça de Eventos L1, em frente à loja Centauro, a atração oferece opções gratuitas de lazer e entretenimento voltadas para crianças e adolescentes durante o período de férias escolares.
Estrutura e dinâmica de funcionamento
Com uma área de mais de 245 metros quadrados, o espaço conta com piscina de bolinhas, área dedicada a bebês, estação para práticas esportivas e brinquedos interativos. A atração é direcionada ao público de 0 a 16 anos e opera com limite de capacidade de até 20 participantes por sessão, com ciclos de duração aproximada de 20 minutos.
Para controle do fluxo de visitantes e garantia de segurança, o acesso ao local é realizado exclusivamente mediante agendamento prévio na plataforma digital do evento. Aos fins de semana, a programação inclui a presença física dos mascotes da campanha para interação com o público e distribuição de brindes.
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Ação de comunicação e conexão com o público
A montagem do espaço representa a maior ativação presencial já realizada pela empresa de alimentos, inserida em um movimento de modernização de sua comunicação. Os personagens foram criados com o objetivo de aproximar a marca tradicional, fundada há mais de seis décadas, das novas gerações.
Segundo a gerência de marketing da empresa, a iniciativa busca transformar a presença dos mascotes nos meios digitais em uma experiência presencial para as famílias, consolidando a estratégia de relacionamento com os consumidores do estado.
Serviço
- Atração: Arena dos Tomatinhos da Tambaú
- Local: RioMar Recife – Praça de Eventos L1 (em frente à Centauro)
- Período: Até o final de julho de 2026
- Faixa etária: Crianças e adolescentes de 0 a 16 anos
- Acesso: Gratuito, mediante agendamento prévio online