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Tech Woman remarca edição de 2026 para novembro e integra programação ao calendário do Rec'n'Play

Evento voltado ao protagonismo feminino na tecnologia define nova data para novembro e se integra à programação do festival Rec'n'Play.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/07/2026 às 17:24
Tech Woman reposiciona edição 2026 para fortalecer experiência e conexões no ecossistema de inovação
Tech Woman reposiciona edição 2026 para fortalecer experiência e conexões no ecossistema de inovação - Divulgação/Acervo TW

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O evento Tech Woman, voltado ao protagonismo feminino no setor de tecnologia e inovação, teve sua edição de 2026 remarcada para o dia 14 de novembro. A atividade será realizada no Recife e a mudança de data foi motivada pela busca de alinhamento com o calendário de eventos da cidade, visando a integração com o festival Rec'n'Play.

Com a nova data, a iniciativa passa a ocorrer na mesma semana em que a capital pernambucana reúne profissionais, empresas, startups e lideranças do ecossistema de inovação durante o festival de tecnologia e economia criativa.

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Integração com o ecossistema de inovação do Recife

A alteração no calendário busca ampliar o alcance do evento junto ao público e às empresas do setor. Segundo a organização do Tech Woman, o ajuste na data faz parte de um planejamento para potencializar as conexões profissionais e as oportunidades de negócios entre os participantes.

O evento conta com o apoio do parque tecnológico Porto Digital. A realização em simultâneo com o Rec'n'Play no Bairro do Recife visa facilitar a participação de profissionais que acompanham a agenda de inovação no centro da cidade.

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Estrutura da programação e trilhas temáticas

A estimativa da organização é reunir cerca de 2 mil pessoas. A programação será dividida em diferentes eixos temáticos direcionados a diversos perfis de participantes:

Trilhas de conteúdo

Trilha de Carreiras: focada em inserção no mercado de trabalho e transição profissional.

Trilha Técnica: dedicada ao aperfeiçoamento de profissionais da área de tecnologia.

Trilha Soft Skills: voltada para o desenvolvimento de competências comportamentais e inteligência emocional.

Trilha de Empreendedorismo: com conteúdos voltados a mulheres que atuam ou pretendem criar negócios no setor tecnológico.

Trilha de Tecnologia para quem não é da tecnologia: nova modalidade da edição, desenvolvida para abordar temas como cultura digital, segurança e inovação para profissionais de outras áreas.

Histórico da iniciativa na capital pernambucana

A edição anterior do evento ocorreu em julho de 2025, no Recife Expo Center, reunindo aproximadamente 2 mil participantes de diversas regiões de Pernambuco e de outros estados. A estrutura anterior incluiu a distribuição de ingressos sociais, auxílio para transporte, alimentação e espaço infantil para apoiar participantes em situação de vulnerabilidade social.

A organização deve divulgar os nomes dos palestrantes confirmados e as informações sobre o início da venda de bilhetes nas próximas semanas.

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