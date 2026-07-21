Sesc Casa Amarela recebe a contadora de histórias e cantora Carol Levy
Apresentação integra o Ocupa Cena e vai acontecer nos dias 25 e 26 de julho, a partir das 16h
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A contadora de histórias e cantora Carol Levy chega ao Sesc Casa Amarela, nos próximos dias 25 e 26, para apresentações que marcam seu reencontro com o público.
A atividade integra o Ocupa Cena, projeto do Sesc Pernambuco para o incentivo de agendas culturais semanais nas unidades.
Os ingressos, com valores a partir de R$ 15, já estão à venda pelo https://eventos.sescpe.com.br/ocupacenacarollevy. A entrada também pode ser adquirida na bilheteria, com uma hora de antecedência.
Após o período de intensa criação artística e de circulação por projetos culturais, festivais e apresentações especiais, Carol Levy inaugura uma nova fase da carreira, que será marcada por novidades, entre elas, conteúdos inéditos para o YouTube e novos projetos para os palcos.
Reconhecida por unir música, literatura e narração de histórias em uma linguagem própria, Carol construiu uma trajetória em que cantar e contar caminham lado a lado.
“As apresentações no Sesc Casa Amarela foram pensadas como um reencontro com as famílias que me acompanham há tantos anos e com novos públicos para que conheçam um trabalho que valoriza a infância, a música brasileira e o poder das boas histórias”, conta Carol, que também é especialista em literatura.
A curta temporada do final de semana no Ocupa Cena tem como ponto de partida o espetáculo Conto de Casa, mas as apresentações, com tempo médio de 70 minutos de duração e classificação livre, possuem propostas distintas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No sábado (25), será conduzida principalmente pelas canções, entrelaçadas a histórias em que a música é parte fundamental da narrativa.
Já no domingo (26), além do repertório musical, o público acompanhará cenas de teatro de bonecos comandadas pelo artista Fábio Caio, que dará vida a personagens e ampliará o aspecto cênico do espetáculo.
Em ambos os dias, as crianças terão participação fundamental nas apresentações. “Elas cantam, respondem, imaginam, ajudam a construir as histórias e transformam cada apresentação em uma experiência única.
Muitas das intervenções espontâneas do público infantil acabam incorporadas ao próprio espetáculo, tornando cada sessão diferente da anterior”, afirma.
Serviço – Ocupa Cena
- Data: dias 25 e 26 de julho, às 16h
- Local: Sesc Casa Amarela
- Ingressos: a partir de R$ 15. Há preço promocional para a compra dos dois dias: https://eventos.sescpe.com.br/ocupacenacarollevy. A entrada também pode ser adquirida na bilheteria, com uma hora de antecedência.
- Informações: (81) 99805-0639