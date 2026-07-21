Raí Saia Rodada celebra 25 anos de carreira com gravação de DVD histórico no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Wesley Safadão, Nattanzinho Lima, Joelma e ex-vocalistas que marcaram a história da Saia Rodada participam da gravação do projeto, marcada para 16/08

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma das trajetórias mais marcantes do forró brasileiro ganha um novo capítulo no dia 16 de agosto, no Recife.

Raí Saia Rodada prepara a gravação de um novo DVD que promete celebrar mais de duas décadas de música, sucessos e uma história que atravessou gerações.

Com um repertório repleto de regravações, o cantor recebe convidados especiais como Wesley Safadão, Nattanzinho Lima e Joelma, além de três ex-vocalistas da Saia Rodada - Nathalia Calasans, Doidim de Mossoró e Adriel -, promovendo um reencontro com diferentes momentos da banda.

A escolha do Recife para o registro reforça a ligação histórica da Saia Rodada com a capital pernambucana. Foi na cidade que a banda gravou, em 2005, seu primeiro DVD, no Clube Português, em um momento decisivo para sua projeção nacional.

No ano seguinte, voltou à cidade para um novo audiovisual no Chevrolet Hall e, em 2012, escolheu novamente o Recife para celebrar os dez anos de trajetória.

Fundada em 2001, em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte, a Saia Rodada se tornou uma das principais referências do forró eletrônico brasileiro.

Com Raí como figura central de sua história, o grupo construiu um repertório que inclui sucessos como “Coelhinho”, “Beber, Cair e Levantar”, “Ponto Final”, “Filho do Mato” e “Bebe e Vem Me Procurar”, atravessando diferentes fases da indústria musical, dos CDs e DVDs ao streaming.

Agora, o novo projeto pretende unir passado, presente e futuro.

A participação de artistas de diferentes vertentes da música brasileira, somada ao reencontro com vozes que ajudaram a construir a história da Saia Rodada, transforma a gravação em uma grande celebração do legado da banda e da importância de Raí para o gênero.

“Voltar ao Recife para gravar esse projeto tem um significado muito especial. Essa cidade faz parte da nossa história e de momentos que mudaram a trajetória da Saia Rodada. Quero que seja uma noite para celebrar tudo o que vivemos, reencontrar pessoas importantes dessa caminhada e, ao mesmo tempo, começar um novo capítulo”, afirma Raí.

Com uma carreira marcada pela capacidade de se reinventar sem perder a conexão com suas raízes, Raí chega ao novo audiovisual consolidado também na era digital.

A trajetória da Saia Rodada reúne bilhões de visualizações, milhões de seguidores e sucessos que continuam presentes no repertório e na memória afetiva do público.