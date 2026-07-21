Raí Saia Rodada celebra 25 anos de carreira com gravação de DVD histórico no Recife
Wesley Safadão, Nattanzinho Lima, Joelma e ex-vocalistas que marcaram a história da Saia Rodada participam da gravação do projeto, marcada para 16/08
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Uma das trajetórias mais marcantes do forró brasileiro ganha um novo capítulo no dia 16 de agosto, no Recife.
Raí Saia Rodada prepara a gravação de um novo DVD que promete celebrar mais de duas décadas de música, sucessos e uma história que atravessou gerações.
Com um repertório repleto de regravações, o cantor recebe convidados especiais como Wesley Safadão, Nattanzinho Lima e Joelma, além de três ex-vocalistas da Saia Rodada - Nathalia Calasans, Doidim de Mossoró e Adriel -, promovendo um reencontro com diferentes momentos da banda.
A escolha do Recife para o registro reforça a ligação histórica da Saia Rodada com a capital pernambucana. Foi na cidade que a banda gravou, em 2005, seu primeiro DVD, no Clube Português, em um momento decisivo para sua projeção nacional.
No ano seguinte, voltou à cidade para um novo audiovisual no Chevrolet Hall e, em 2012, escolheu novamente o Recife para celebrar os dez anos de trajetória.
Fundada em 2001, em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte, a Saia Rodada se tornou uma das principais referências do forró eletrônico brasileiro.
Com Raí como figura central de sua história, o grupo construiu um repertório que inclui sucessos como “Coelhinho”, “Beber, Cair e Levantar”, “Ponto Final”, “Filho do Mato” e “Bebe e Vem Me Procurar”, atravessando diferentes fases da indústria musical, dos CDs e DVDs ao streaming.
Agora, o novo projeto pretende unir passado, presente e futuro.
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A participação de artistas de diferentes vertentes da música brasileira, somada ao reencontro com vozes que ajudaram a construir a história da Saia Rodada, transforma a gravação em uma grande celebração do legado da banda e da importância de Raí para o gênero.
“Voltar ao Recife para gravar esse projeto tem um significado muito especial. Essa cidade faz parte da nossa história e de momentos que mudaram a trajetória da Saia Rodada. Quero que seja uma noite para celebrar tudo o que vivemos, reencontrar pessoas importantes dessa caminhada e, ao mesmo tempo, começar um novo capítulo”, afirma Raí.
Com uma carreira marcada pela capacidade de se reinventar sem perder a conexão com suas raízes, Raí chega ao novo audiovisual consolidado também na era digital.
A trajetória da Saia Rodada reúne bilhões de visualizações, milhões de seguidores e sucessos que continuam presentes no repertório e na memória afetiva do público.