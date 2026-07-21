O Céu da Língua chega ao Recife com 4 apresentações no Teatro Guararapes
Com texto e atuação de Gregório Duvivier, a montagem sobre a língua portuguesa cumpre curta temporada no final deste mês em Olinda
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O Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe nos dias 29 e 30 de julho o espetáculo "O céu da língua", estrelado pelo ator e humorista Gregório Duvivier. A montagem contará com quatro apresentações na Região Metropolitana do Recife, sendo divididas em sessões às 18h e às 20h30 em ambos os dias.
A passagem pelo estado é realizada sob produção local da Luni Produções e faz parte do circuito nordestino do projeto. Ao todo, a turnê percorre dez cidades da região entre os meses de julho e agosto.
Dramaturgia e estrutura cênica
Com direção de Luciana Paes — que assina o texto em parceria com Duvivier —, a peça adota o formato de monólogo para abordar as transformações, sotaques e variações da língua portuguesa.
O espetáculo articula humor e elementos poéticos para analisar construções linguísticas do cotidiano, expressões populares e particularidades do idioma.
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A montagem conta com criação visual e projeções de Theodora Duvivier, direção musical e trilha sonora de Pedro Aune, iluminação de Ana Luzia de Simoni e cenografia idealizada por Dina Salem Levy. O figurino é assinado por Elisa Faulhaber e Brunella Provvidente.
Trajetória e prêmios do espetáculo
Antes de chegar a Pernambuco, o projeto circulou por mais de 50 cidades em dez países. A circulação internacional e nacional acumulou cerca de 300 mil espectadores ao longo das apresentações.
Reconhecimento da crítica
A produção também foi contemplada em premiações do teatro nacional. Pela atuação solo no palco, Gregório Duvivier recebeu o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Melhor Ator. Além disso, a peça foi vencedora do Prêmio do Humor do Rio de Janeiro nas categorias de Melhor Texto e Melhor Espetáculo.
Serviço
- Espetáculo: O céu da língua
- Elenco: Gregório Duvivier
- Direção: Luciana Paes
- Datas: 29 e 30 de julho
- Horários: 18h e 20h30
- Local: Teatro Guararapes — Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE)