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O Céu da Língua chega ao Recife com 4 apresentações no Teatro Guararapes

Com texto e atuação de Gregório Duvivier, a montagem sobre a língua portuguesa cumpre curta temporada no final deste mês em Olinda

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/07/2026 às 15:05
Gregorio Duvivier
Gregorio Duvivier - Divulgação

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O Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe nos dias 29 e 30 de julho o espetáculo "O céu da língua", estrelado pelo ator e humorista Gregório Duvivier. A montagem contará com quatro apresentações na Região Metropolitana do Recife, sendo divididas em sessões às 18h e às 20h30 em ambos os dias.

A passagem pelo estado é realizada sob produção local da Luni Produções e faz parte do circuito nordestino do projeto. Ao todo, a turnê percorre dez cidades da região entre os meses de julho e agosto.

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Dramaturgia e estrutura cênica

Com direção de Luciana Paes — que assina o texto em parceria com Duvivier —, a peça adota o formato de monólogo para abordar as transformações, sotaques e variações da língua portuguesa.

O espetáculo articula humor e elementos poéticos para analisar construções linguísticas do cotidiano, expressões populares e particularidades do idioma.

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A montagem conta com criação visual e projeções de Theodora Duvivier, direção musical e trilha sonora de Pedro Aune, iluminação de Ana Luzia de Simoni e cenografia idealizada por Dina Salem Levy. O figurino é assinado por Elisa Faulhaber e Brunella Provvidente.

Trajetória e prêmios do espetáculo

Antes de chegar a Pernambuco, o projeto circulou por mais de 50 cidades em dez países. A circulação internacional e nacional acumulou cerca de 300 mil espectadores ao longo das apresentações.

Reconhecimento da crítica

A produção também foi contemplada em premiações do teatro nacional. Pela atuação solo no palco, Gregório Duvivier recebeu o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Melhor Ator. Além disso, a peça foi vencedora do Prêmio do Humor do Rio de Janeiro nas categorias de Melhor Texto e Melhor Espetáculo.

Serviço

  • Espetáculo: O céu da língua
  • Elenco: Gregório Duvivier
  • Direção: Luciana Paes
  • Datas: 29 e 30 de julho
  • Horários: 18h e 20h30
  • Local: Teatro Guararapes — Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE)

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