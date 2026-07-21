O Céu da Língua chega ao Recife com 4 apresentações no Teatro Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com texto e atuação de Gregório Duvivier, a montagem sobre a língua portuguesa cumpre curta temporada no final deste mês em Olinda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe nos dias 29 e 30 de julho o espetáculo "O céu da língua", estrelado pelo ator e humorista Gregório Duvivier. A montagem contará com quatro apresentações na Região Metropolitana do Recife, sendo divididas em sessões às 18h e às 20h30 em ambos os dias.

A passagem pelo estado é realizada sob produção local da Luni Produções e faz parte do circuito nordestino do projeto. Ao todo, a turnê percorre dez cidades da região entre os meses de julho e agosto.

Dramaturgia e estrutura cênica

Com direção de Luciana Paes — que assina o texto em parceria com Duvivier —, a peça adota o formato de monólogo para abordar as transformações, sotaques e variações da língua portuguesa.

O espetáculo articula humor e elementos poéticos para analisar construções linguísticas do cotidiano, expressões populares e particularidades do idioma.

A montagem conta com criação visual e projeções de Theodora Duvivier, direção musical e trilha sonora de Pedro Aune, iluminação de Ana Luzia de Simoni e cenografia idealizada por Dina Salem Levy. O figurino é assinado por Elisa Faulhaber e Brunella Provvidente.

Trajetória e prêmios do espetáculo

Antes de chegar a Pernambuco, o projeto circulou por mais de 50 cidades em dez países. A circulação internacional e nacional acumulou cerca de 300 mil espectadores ao longo das apresentações.

Reconhecimento da crítica

A produção também foi contemplada em premiações do teatro nacional. Pela atuação solo no palco, Gregório Duvivier recebeu o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Melhor Ator. Além disso, a peça foi vencedora do Prêmio do Humor do Rio de Janeiro nas categorias de Melhor Texto e Melhor Espetáculo.

Serviço