Fazendinha do Plaza chega à 25ª edição com atrações do Mundo Bita e espaço para bebês no Recife
Ação de férias no Plaza Shopping celebra 25 anos com atrações infantis, teatro do Mundo Bita e arrecadação de alimentos para a Apae Recife.
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O Plaza Shopping, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, realiza até o dia 2 de agosto de 2026 a 25ª edição da Fazendinha do Plaza.
Destinado ao público infantil durante o período de férias escolares, o evento funciona diariamente das 14h às 20h no piso E4 do edifício garagem.
A atração conta, pelo terceiro ano consecutivo, com a ambientação e a temática da franquia Mundo Bita, reunindo atividades lúdicas, apresentações teatrais e ações de caráter social.
Novidades da programação e atrações para a primeira infância
Entre as principais novidades da estrutura deste ano está a Casa do Bita, um espaço dedicado a apresentações ao vivo de teatro de fantoches com os personagens da franquia. As sessões ocorrem diariamente, com duração de até 45 minutos, em horários fracionados ao longo da tarde e noite.
Atendendo a demandas de edições anteriores, o evento também passou a contar com a Fazendinha Baby. A área foi projetada para bebês de até 1 ano e 11 meses e dispõe de uma piscina de bolinhas com elementos sensoriais voltados para o desenvolvimento na primeira infância, onde as crianças devem permanecer acompanhadas por um responsável.
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Estrutura de brinquedos e oficinas interativas
A área total do evento reúne atrações individuais com mecânicas de exploração e oficinas práticas:
Circuito de brinquedos: a atração Tirolesa Voa Voa Passarinho atende crianças de 3 a 10 anos e inclui um percurso guiado que termina em uma piscina de bolinhas temática. O público também conta com brinquedos como o Caça ao Leite, a Piscina com os Porquinhos, a Caixa de Areia e o Sapo na Lagoa, este último composto por pedalinhos em área aquática simulada.
Passeios e atividades manuais: o espaço oferece o Passeio na Fazenda, com mini tratores para crianças de 3 a 6 anos, e a Oficina de Slime, voltada para atividades manuais sobre elementos do campo. Há ainda a Pracinha do Bita, um espaço de convivência e cenários temáticos de livre acesso.
Arrecadação social e recursos de acessibilidade
A 25ª edição da Fazendinha do Plaza mantém a modalidade de ingresso social. Ao doar 1 quilo de alimento não perecível na bilheteria, o visitante recebe desconto no bilhete de entrada geral. Os alimentos recolhidos durante todo o período do evento serão destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Recife), instituição que presta atendimento gratuito a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Em termos de acessibilidade, o shopping oferece abafadores de ruído para empréstimo gratuito no Balcão de Informações, localizado no piso L3. Crianças com deficiência (PCD) têm gratuidade no ingresso geral da primeira visita e 50% de desconto nos bilhetes das atrações individuais e nos acessos subsequentes, com direito a um acompanhante pagando meia-entrada.
Serviço
Fazendinha do Plaza 2026
Data: até 2 de agosto de 2026
Horário: das 14h às 20h (com alterações pontuais nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo)
Local: Piso E4 do Edifício Garagem do Plaza Shopping (Rua de Apipucos, Casa Forte, Recife - PE)
Entrada geral: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada e entrada social mediante doação de 1kg de alimento). Entrada gratuita para crianças de até 1 ano e 11 meses
Atrações individuais: ingressos variam de R$ 15 a R$ 40, com opção de pacotes acumulativos de créditos