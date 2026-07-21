Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira no Recife com o espetáculo "Infinito Samba"
Turnê traz show inédito com orquestra no Teatro Guararapes, ações de impacto social e neutralização total de emissões de carbono
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No dia 28 de agosto de 2026, o Teatro Guararapes recebe a grandiosa turnê comemorativa "Infinito Samba", de Diogo Nogueira. Celebrando duas décadas de uma trajetória marcada pela reinvenção, excelência e profunda reverência ao samba de raiz, o espetáculo une a força ancestral da música brasileira a uma estética moderna e inovadora.
Consolidado como uma das maiores referências da MPB contemporânea, Diogo carrega o carisma de sua linhagem — como filho do mestre João Nogueira — e a força de uma musicalidade que atravessa gerações. Em "Infinito Samba", essa jornada ganha vida por meio de uma experiência imersiva de som, imagem e cenografia.
Arranjos Inéditos com Formação Orquestral
Para a apresentação em Recife, o público viverá um momento especial: Diogo subirá ao palco acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra formada por instrumentistas locais. A proposta traz arranjos inéditos que dialogam de forma moderna com o ritmo e a emoção do samba.
"A discussão de repertório foi um mergulho tão sentimental e emocional quanto histórico. O samba é tão gigante que é uma espécie de multiverso, capaz de dialogar com todas as dimensões do Brasil."
O repertório passeia por grandes sucessos da carreira do artista, releituras afetivas que homenageiam suas influências e composições inéditas. O roteiro includes desde clássicos atemporais a blocos dedicados às canções de amor, à gafieira e ao clima vibrante das rodas de favela.
Estética Visual e Cenografia Imersiva
Com um conceito de arquitetura de LED, luzes e figurinos integrados, a proposta visual é um dos grandes destaques do show.
"As inspirações são o ponto de partida para serem misturadas num caldeirão onde a emoção da música determina os caminhos. Os conceitos servem para iniciar a viagem criativa, mas, em determinado momento, funcionam como andaimes: construímos o prédio e depois os retiramos."
Sustentabilidade e Impacto Social
A turnê reafirma a responsabilidade do entretenimento com o meio ambiente e a sociedade através de duas grandes iniciativas:
- Neutralização de Carbono: Em parceria com a WeCarbon, o projeto neutralizará 100% das emissões diretas de gases de efeito estufa das 10 apresentações pelo Brasil (estimadas em 153 toneladas de CO? equivalente), por meio de créditos certificados de um projeto REDD+ de preservação florestal na Amazônia.
"A agenda climática precisa estar cada vez mais presente em grandes eventos. A turnê mostra que é possível aliar entretenimento de alta qualidade com compromisso ambiental concreto."
- Parceria Social com a CUFA: Em todas as cidades da turnê, parte dos ingressos será destinada à Central Única das Favelas (CUFA).
"Para mim, é natural conectar a visão da CUFA em projetos culturais. Sou muito ligado ao entretenimento de impacto e conectar essas duas pontas foi um passo óbvio."
Ficha Técnica e Apoio: O projeto “Infinito Samba” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras (via Lei Federal de Incentivo à Cultura), conta com o patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, e é realizado pela Orin Produções.
? Serviço: Diogo Nogueira – Turnê "Infinito Samba"
- Data: 28 de agosto de 2026 (Sexta-feira)
- Local: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções)
- Horários: Abertura da casa às 19h | Inicio do show às 21h
- Ingressos: cecontickets.com.br/diogo-nogueira-infinito-samba__3569