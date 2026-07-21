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Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira no Recife com o espetáculo "Infinito Samba"

Turnê traz show inédito com orquestra no Teatro Guararapes, ações de impacto social e neutralização total de emissões de carbono

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/07/2026 às 15:22
Diogo Nogueira traz turnê 'Infinito Samba' ao Recife em grande show
Diogo Nogueira traz turnê 'Infinito Samba' ao Recife em grande show - Priscila Prade

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No dia 28 de agosto de 2026, o Teatro Guararapes recebe a grandiosa turnê comemorativa "Infinito Samba", de Diogo Nogueira. Celebrando duas décadas de uma trajetória marcada pela reinvenção, excelência e profunda reverência ao samba de raiz, o espetáculo une a força ancestral da música brasileira a uma estética moderna e inovadora.

Consolidado como uma das maiores referências da MPB contemporânea, Diogo carrega o carisma de sua linhagem — como filho do mestre João Nogueira — e a força de uma musicalidade que atravessa gerações. Em "Infinito Samba", essa jornada ganha vida por meio de uma experiência imersiva de som, imagem e cenografia.

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Arranjos Inéditos com Formação Orquestral

Para a apresentação em Recife, o público viverá um momento especial: Diogo subirá ao palco acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra formada por instrumentistas locais. A proposta traz arranjos inéditos que dialogam de forma moderna com o ritmo e a emoção do samba.

"A discussão de repertório foi um mergulho tão sentimental e emocional quanto histórico. O samba é tão gigante que é uma espécie de multiverso, capaz de dialogar com todas as dimensões do Brasil."
— Rafael Dragaud, Diretor Artístico da turnê

O repertório passeia por grandes sucessos da carreira do artista, releituras afetivas que homenageiam suas influências e composições inéditas. O roteiro includes desde clássicos atemporais a blocos dedicados às canções de amor, à gafieira e ao clima vibrante das rodas de favela.

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Estética Visual e Cenografia Imersiva

Com um conceito de arquitetura de LED, luzes e figurinos integrados, a proposta visual é um dos grandes destaques do show.

"As inspirações são o ponto de partida para serem misturadas num caldeirão onde a emoção da música determina os caminhos. Os conceitos servem para iniciar a viagem criativa, mas, em determinado momento, funcionam como andaimes: construímos o prédio e depois os retiramos."
— Rafael Dragaud, sobre a concepção cênica

Sustentabilidade e Impacto Social

A turnê reafirma a responsabilidade do entretenimento com o meio ambiente e a sociedade através de duas grandes iniciativas:

  • Neutralização de Carbono: Em parceria com a WeCarbon, o projeto neutralizará 100% das emissões diretas de gases de efeito estufa das 10 apresentações pelo Brasil (estimadas em 153 toneladas de CO? equivalente), por meio de créditos certificados de um projeto REDD+ de preservação florestal na Amazônia.
    "A agenda climática precisa estar cada vez mais presente em grandes eventos. A turnê mostra que é possível aliar entretenimento de alta qualidade com compromisso ambiental concreto."
    — Leonardo Amodio, sócio-fundador da WeCarbon
  • Parceria Social com a CUFA: Em todas as cidades da turnê, parte dos ingressos será destinada à Central Única das Favelas (CUFA).
    "Para mim, é natural conectar a visão da CUFA em projetos culturais. Sou muito ligado ao entretenimento de impacto e conectar essas duas pontas foi um passo óbvio."
    — Rafael Dragaud, fundação e mediação com a ONG

Ficha Técnica e Apoio: O projeto “Infinito Samba” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras (via Lei Federal de Incentivo à Cultura), conta com o patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, e é realizado pela Orin Produções.

? Serviço: Diogo Nogueira – Turnê "Infinito Samba"


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