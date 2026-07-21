Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira no Recife com o espetáculo "Infinito Samba"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Turnê traz show inédito com orquestra no Teatro Guararapes, ações de impacto social e neutralização total de emissões de carbono

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

No dia 28 de agosto de 2026, o Teatro Guararapes recebe a grandiosa turnê comemorativa "Infinito Samba", de Diogo Nogueira. Celebrando duas décadas de uma trajetória marcada pela reinvenção, excelência e profunda reverência ao samba de raiz, o espetáculo une a força ancestral da música brasileira a uma estética moderna e inovadora.

Consolidado como uma das maiores referências da MPB contemporânea, Diogo carrega o carisma de sua linhagem — como filho do mestre João Nogueira — e a força de uma musicalidade que atravessa gerações. Em "Infinito Samba", essa jornada ganha vida por meio de uma experiência imersiva de som, imagem e cenografia.

Arranjos Inéditos com Formação Orquestral Para a apresentação em Recife, o público viverá um momento especial: Diogo subirá ao palco acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra formada por instrumentistas locais. A proposta traz arranjos inéditos que dialogam de forma moderna com o ritmo e a emoção do samba. "A discussão de repertório foi um mergulho tão sentimental e emocional quanto histórico. O samba é tão gigante que é uma espécie de multiverso, capaz de dialogar com todas as dimensões do Brasil." — Rafael Dragaud, Diretor Artístico da turnê O repertório passeia por grandes sucessos da carreira do artista, releituras afetivas que homenageiam suas influências e composições inéditas. O roteiro includes desde clássicos atemporais a blocos dedicados às canções de amor, à gafieira e ao clima vibrante das rodas de favela. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Estética Visual e Cenografia Imersiva Com um conceito de arquitetura de LED, luzes e figurinos integrados, a proposta visual é um dos grandes destaques do show. "As inspirações são o ponto de partida para serem misturadas num caldeirão onde a emoção da música determina os caminhos. Os conceitos servem para iniciar a viagem criativa, mas, em determinado momento, funcionam como andaimes: construímos o prédio e depois os retiramos." — Rafael Dragaud, sobre a concepção cênica

Sustentabilidade e Impacto Social A turnê reafirma a responsabilidade do entretenimento com o meio ambiente e a sociedade através de duas grandes iniciativas: Neutralização de Carbono: Em parceria com a WeCarbon , o projeto neutralizará 100% das emissões diretas de gases de efeito estufa das 10 apresentações pelo Brasil (estimadas em 153 toneladas de CO? equivalente), por meio de créditos certificados de um projeto REDD+ de preservação florestal na Amazônia. "A agenda climática precisa estar cada vez mais presente em grandes eventos. A turnê mostra que é possível aliar entretenimento de alta qualidade com compromisso ambiental concreto." — Leonardo Amodio, sócio-fundador da WeCarbon

Em parceria com a , o projeto neutralizará 100% das emissões diretas de gases de efeito estufa das 10 apresentações pelo Brasil (estimadas em 153 toneladas de CO? equivalente), por meio de créditos certificados de um projeto REDD+ de preservação florestal na Amazônia. Parceria Social com a CUFA: Em todas as cidades da turnê, parte dos ingressos será destinada à Central Única das Favelas (CUFA). "Para mim, é natural conectar a visão da CUFA em projetos culturais. Sou muito ligado ao entretenimento de impacto e conectar essas duas pontas foi um passo óbvio." — Rafael Dragaud, fundação e mediação com a ONG

Ficha Técnica e Apoio: O projeto “Infinito Samba” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras (via Lei Federal de Incentivo à Cultura), conta com o patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, e é realizado pela Orin Produções.