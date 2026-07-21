Bazar solidário arrecada recursos para instituição social no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa promovida no Shopping Tacaruna disponibiliza mais de três mil itens de vestuário para apoiar famílias vulneráveis em Pernambuco.

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A quinta edição do Bazar Solidário Oásis de Dan está em funcionamento no Shopping Tacaruna, no Recife, até o próximo sábado (25). A iniciativa visa arrecadar recursos financeiros para a manutenção e a ampliação dos projetos sociais mantidos pela Associação Espírita Oásis de Dan, voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O espaço de vendas está localizado no segundo pavimento do centro de compras, próximo à loja C&A, e opera durante o horário regular do estabelecimento.

Variedade de produtos e opções de pagamento

Ao todo, o bazar disponibiliza mais de 3 mil itens, entre roupas, calçados, bolsas e acessórios femininos, masculinos e infantis. O acervo inclui peças novas e seminovas, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 600. Além de vestuário, estão à venda produtos institucionais, como camisetas, canecas e garrafas térmicas. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, PIX ou cartões de débito e crédito.

A renda arrecadada com a comercialização dos produtos será destinada integralmente às atividades da associação. Os recursos financiam ações de reforço escolar, iniciação musical e assistência social direta às comunidades atendidas, além de apoiar o plano de expansão dos atendimentos previsto para 2027.

Atuação e alcance da instituição

Fundada em 2022 e sediada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, a Associação Espírita Oásis de Dan presta serviços gratuitos nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social.

Atualmente, a entidade beneficia crianças das comunidades de Porta Larga, Massaranduba e Cajueiro Seco, além de prestar acompanhamento a cerca de 60 famílias. Desde 2024, a instituição também realiza ações quinzenais voltadas à população em situação de rua, oferecendo alimentos, itens de higiene pessoal e orientação social por meio de trabalho voluntário.

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