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Bazar solidário arrecada recursos para instituição social no Recife

Iniciativa promovida no Shopping Tacaruna disponibiliza mais de três mil itens de vestuário para apoiar famílias vulneráveis em Pernambuco.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/07/2026 às 18:43 | Atualizado em 21/07/2026 às 18:43
Bazar Solidário Oásis de Dan acontece até sábado (25) no Shopping Tacaruna
Bazar Solidário Oásis de Dan acontece até sábado (25) no Shopping Tacaruna - Divulgação

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A quinta edição do Bazar Solidário Oásis de Dan está em funcionamento no Shopping Tacaruna, no Recife, até o próximo sábado (25). A iniciativa visa arrecadar recursos financeiros para a manutenção e a ampliação dos projetos sociais mantidos pela Associação Espírita Oásis de Dan, voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O espaço de vendas está localizado no segundo pavimento do centro de compras, próximo à loja C&A, e opera durante o horário regular do estabelecimento.

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Variedade de produtos e opções de pagamento

Ao todo, o bazar disponibiliza mais de 3 mil itens, entre roupas, calçados, bolsas e acessórios femininos, masculinos e infantis. O acervo inclui peças novas e seminovas, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 600. Além de vestuário, estão à venda produtos institucionais, como camisetas, canecas e garrafas térmicas. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, PIX ou cartões de débito e crédito.

A renda arrecadada com a comercialização dos produtos será destinada integralmente às atividades da associação. Os recursos financiam ações de reforço escolar, iniciação musical e assistência social direta às comunidades atendidas, além de apoiar o plano de expansão dos atendimentos previsto para 2027.

Atuação e alcance da instituição

Fundada em 2022 e sediada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, a Associação Espírita Oásis de Dan presta serviços gratuitos nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social.

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Atualmente, a entidade beneficia crianças das comunidades de Porta Larga, Massaranduba e Cajueiro Seco, além de prestar acompanhamento a cerca de 60 famílias. Desde 2024, a instituição também realiza ações quinzenais voltadas à população em situação de rua, oferecendo alimentos, itens de higiene pessoal e orientação social por meio de trabalho voluntário.

Serviço

  • Evento: 5ª edição do Bazar Solidário Oásis de Dan
  • Data: Até sábado (25)
  • Local: Shopping Tacaruna (2º pavimento, próximo à C&A)
  • Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de débito e crédito

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