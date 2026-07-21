Bazar solidário arrecada recursos para instituição social no Recife
Iniciativa promovida no Shopping Tacaruna disponibiliza mais de três mil itens de vestuário para apoiar famílias vulneráveis em Pernambuco.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A quinta edição do Bazar Solidário Oásis de Dan está em funcionamento no Shopping Tacaruna, no Recife, até o próximo sábado (25). A iniciativa visa arrecadar recursos financeiros para a manutenção e a ampliação dos projetos sociais mantidos pela Associação Espírita Oásis de Dan, voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.
O espaço de vendas está localizado no segundo pavimento do centro de compras, próximo à loja C&A, e opera durante o horário regular do estabelecimento.
Variedade de produtos e opções de pagamento
Ao todo, o bazar disponibiliza mais de 3 mil itens, entre roupas, calçados, bolsas e acessórios femininos, masculinos e infantis. O acervo inclui peças novas e seminovas, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 600. Além de vestuário, estão à venda produtos institucionais, como camisetas, canecas e garrafas térmicas. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, PIX ou cartões de débito e crédito.
A renda arrecadada com a comercialização dos produtos será destinada integralmente às atividades da associação. Os recursos financiam ações de reforço escolar, iniciação musical e assistência social direta às comunidades atendidas, além de apoiar o plano de expansão dos atendimentos previsto para 2027.
Atuação e alcance da instituição
Fundada em 2022 e sediada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, a Associação Espírita Oásis de Dan presta serviços gratuitos nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atualmente, a entidade beneficia crianças das comunidades de Porta Larga, Massaranduba e Cajueiro Seco, além de prestar acompanhamento a cerca de 60 famílias. Desde 2024, a instituição também realiza ações quinzenais voltadas à população em situação de rua, oferecendo alimentos, itens de higiene pessoal e orientação social por meio de trabalho voluntário.
Serviço
- Evento: 5ª edição do Bazar Solidário Oásis de Dan
- Data: Até sábado (25)
- Local: Shopping Tacaruna (2º pavimento, próximo à C&A)
- Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de débito e crédito