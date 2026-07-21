Após ser anunciada como atração de abertura do show de ZAYN no Brasil, GIANA estreia turnê nacional
Artista se apresenta no Distrito Federal após ser confirmada na abertura do show de Zayn no Brasil e segue com agenda por mais capitais
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A cantora e compositora Giana dá início, neste domingo (26), à sua primeira turnê nacional, intitulada "Felídia". A apresentação de estreia ocorre às 20h30 no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, como parte da programação do festival Capital Moto Week. O show marca a nova fase da artista, que recentemente foi confirmada como a atração de abertura da apresentação do cantor Zayn no Brasil, agendada para o mês de outubro em São Paulo.
Estrutura do show e conceito do álbum
Sonoridade e proposta visual
O repertório do espetáculo é baseado nas faixas do álbum "Felídia", projeto que reúne elementos do pop contemporâneo. A concepção estética do show inspira-se na figura dos felídeos, buscando transmitir noções de independência e liberdade por meio do cenário e da sonoridade.
Com 25 anos, a cantora acumula mais de 4 milhões de seguidores em suas plataformas digitais, consolidando sua presença no cenário da música pop nacional.
Rota da turnê pelas capitais brasileiras
Após a estreia no Distrito Federal, o projeto "Felídia" percorrerá outras regiões do país. A agenda da turnê prevê apresentações em locais do Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo ao longo dos próximos meses.
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Serviço
- Data: 26 de julho (domingo)
- Horário do show: 20h30 (abertura dos portões às 9h)
- Local: Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília (DF)
- Evento: Capital Moto Week