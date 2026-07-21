Após ser anunciada como atração de abertura do show de ZAYN no Brasil, GIANA estreia turnê nacional

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Artista se apresenta no Distrito Federal após ser confirmada na abertura do show de Zayn no Brasil e segue com agenda por mais capitais

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A cantora e compositora Giana dá início, neste domingo (26), à sua primeira turnê nacional, intitulada "Felídia". A apresentação de estreia ocorre às 20h30 no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, como parte da programação do festival Capital Moto Week. O show marca a nova fase da artista, que recentemente foi confirmada como a atração de abertura da apresentação do cantor Zayn no Brasil, agendada para o mês de outubro em São Paulo.

Estrutura do show e conceito do álbum

Sonoridade e proposta visual

O repertório do espetáculo é baseado nas faixas do álbum "Felídia", projeto que reúne elementos do pop contemporâneo. A concepção estética do show inspira-se na figura dos felídeos, buscando transmitir noções de independência e liberdade por meio do cenário e da sonoridade.

Com 25 anos, a cantora acumula mais de 4 milhões de seguidores em suas plataformas digitais, consolidando sua presença no cenário da música pop nacional.

Rota da turnê pelas capitais brasileiras

Após a estreia no Distrito Federal, o projeto "Felídia" percorrerá outras regiões do país. A agenda da turnê prevê apresentações em locais do Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo ao longo dos próximos meses.

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