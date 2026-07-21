"3 Continentes – O Show" reúne Brasil, França e Angola em encontro de humor após a Copa do Mundo
Apresentação reúne Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda no Teatro Liberdade em um projeto focado em diversidade cultural.
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Os humoristas Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda apresentam o espetáculo "3 Continentes – O Show" no dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Liberdade, localizado no centro de São Paulo.
A montagem combina stand-up, técnicas de improvisação e interação com a plateia para abordar dinâmicas do cotidiano e diferenças culturais sob vertentes geográficas distintas.
Origem do projeto no ambiente digital
O formato da apresentação foi concebido a partir do conteúdo criado para o canal Achismos TV. O material publicado na plataforma de vídeos e em redes sociais acumula mais de 59 milhões de visualizações e soma cerca de 32 milhões de horas assistidas.
Dinâmica e formato no palco
No palco, a estrutura do show é organizada conforme a origem de cada integrante. Representando a América do Sul, Maurício Meirelles conduz a mediação do espetáculo e os momentos de improviso com o público. O francês Paul Cabannes traz a perspectiva europeia sobre a adaptação e as diferenças culturais de vivenciar o cotidiano brasileiro. Já o angolano Baptista Miranda compartilha relatos pessoais e elementos da cultura africana.
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Serviço
O espetáculo "3 Continentes – O Show" será realizado na quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 20h30, no Teatro Liberdade, situado na Rua São Joaquim, 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo.