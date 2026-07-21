fechar
Agenda | Notícia

"3 Continentes – O Show" reúne Brasil, França e Angola em encontro de humor após a Copa do Mundo

Apresentação reúne Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda no Teatro Liberdade em um projeto focado em diversidade cultural.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/07/2026 às 16:43 | Atualizado em 21/07/2026 às 16:44
Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda apresentam o espetáculo no dia 23 de julho, em São Paulo
Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda apresentam o espetáculo no dia 23 de julho, em São Paulo - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os humoristas Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda apresentam o espetáculo "3 Continentes – O Show" no dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Liberdade, localizado no centro de São Paulo.

A montagem combina stand-up, técnicas de improvisação e interação com a plateia para abordar dinâmicas do cotidiano e diferenças culturais sob vertentes geográficas distintas.

Leia Também

Origem do projeto no ambiente digital

O formato da apresentação foi concebido a partir do conteúdo criado para o canal Achismos TV. O material publicado na plataforma de vídeos e em redes sociais acumula mais de 59 milhões de visualizações e soma cerca de 32 milhões de horas assistidas.

Dinâmica e formato no palco

No palco, a estrutura do show é organizada conforme a origem de cada integrante. Representando a América do Sul, Maurício Meirelles conduz a mediação do espetáculo e os momentos de improviso com o público. O francês Paul Cabannes traz a perspectiva europeia sobre a adaptação e as diferenças culturais de vivenciar o cotidiano brasileiro. Já o angolano Baptista Miranda compartilha relatos pessoais e elementos da cultura africana.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

O espetáculo "3 Continentes – O Show" será realizado na quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 20h30, no Teatro Liberdade, situado na Rua São Joaquim, 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Leia também

O Céu da Língua chega ao Recife com 4 apresentações no Teatro Guararapes
agenda

O Céu da Língua chega ao Recife com 4 apresentações no Teatro Guararapes
Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira no Recife com o espetáculo "Infinito Samba"
agenda

Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira no Recife com o espetáculo "Infinito Samba"

Compartilhe

Tags