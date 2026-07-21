"3 Continentes – O Show" reúne Brasil, França e Angola em encontro de humor após a Copa do Mundo

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Apresentação reúne Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda no Teatro Liberdade em um projeto focado em diversidade cultural.

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Os humoristas Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda apresentam o espetáculo "3 Continentes – O Show" no dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Liberdade, localizado no centro de São Paulo.

A montagem combina stand-up, técnicas de improvisação e interação com a plateia para abordar dinâmicas do cotidiano e diferenças culturais sob vertentes geográficas distintas.

Origem do projeto no ambiente digital

O formato da apresentação foi concebido a partir do conteúdo criado para o canal Achismos TV. O material publicado na plataforma de vídeos e em redes sociais acumula mais de 59 milhões de visualizações e soma cerca de 32 milhões de horas assistidas.

Dinâmica e formato no palco

No palco, a estrutura do show é organizada conforme a origem de cada integrante. Representando a América do Sul, Maurício Meirelles conduz a mediação do espetáculo e os momentos de improviso com o público. O francês Paul Cabannes traz a perspectiva europeia sobre a adaptação e as diferenças culturais de vivenciar o cotidiano brasileiro. Já o angolano Baptista Miranda compartilha relatos pessoais e elementos da cultura africana.

Serviço

O espetáculo "3 Continentes – O Show" será realizado na quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 20h30, no Teatro Liberdade, situado na Rua São Joaquim, 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo.