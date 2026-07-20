"Telas Roubam Infâncias": Exposição no Recife levanta debate sobre tecnologia e infância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mostra apresenta reflexão crítica sobre o uso da tecnologia na infância; evento tem entrada gratuita e conta com mais de 25 artistas

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No próximo final de semana, no dia 25 de julho, a Galeria RAIZ reúne 28 artistas para apresentar a mostra "Telas Roubam Infância", proposta que tem como objetivo debater os impactos das telas nas crianças.

Em uma experiência visual aberta ao público, os autores levantam o debate sem condenar a tecnologia, mas com uma reflexão crítica do equilíbrio entre o digital e experiências comuns da faixa etária, como brincar, imaginar, conviver e descobrir o mundo.

As obras apresentam versões com esculturas, fotografias, pinturas e mais formas para convidar pais, educadores, jovens e crianças a entender mais sobre o que ainda resta para a infância em um mundo extremamente conectado.

Participam da mostra os artistas Ana Maria Veras, André Luiz Santana, Antônio Henrique, Báv Pernambuco, Ceça Nunes, Clélia Barqueta, Clériston, Déborah Freitas, Diogo Alves, Dirce Camargo, Elielce Soares, Gileno Gomes, Heleno Neves, Inês Castro, Kati Gama, Leniée Campos, Murilo Maia, Musta, Pedro Lapa, Pollyanna Queiroz, Rachel Rangel, Robertson Rodrigues, Sandra Buarque, Valdson Silva, Valéria Vital, Victor Dreyer, Virgínia Lucas e Zélito Passavante.

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