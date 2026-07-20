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"Telas Roubam Infâncias": Exposição no Recife levanta debate sobre tecnologia e infância

Mostra apresenta reflexão crítica sobre o uso da tecnologia na infância; evento tem entrada gratuita e conta com mais de 25 artistas

Por Bianca Tavares Publicado em 20/07/2026 às 10:01
Imagem da tela BORA BRINCAR
Imagem da tela BORA BRINCAR - Cleriston

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No próximo final de semana, no dia 25 de julho, a Galeria RAIZ reúne 28 artistas para apresentar a mostra "Telas Roubam Infância", proposta que tem como objetivo debater os impactos das telas nas crianças. 

Em uma experiência visual aberta ao público, os autores levantam o debate sem condenar a tecnologia, mas com uma reflexão crítica do equilíbrio entre o digital e experiências comuns da faixa etária, como brincar, imaginar, conviver e descobrir o mundo.

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As obras apresentam versões com esculturas, fotografias, pinturas e mais formas para convidar pais, educadores, jovens e crianças a entender mais sobre o que ainda resta para a infância em um mundo extremamente conectado. 

Participam da mostra os artistas Ana Maria Veras, André Luiz Santana, Antônio Henrique, Báv Pernambuco, Ceça Nunes, Clélia Barqueta, Clériston, Déborah Freitas, Diogo Alves, Dirce Camargo, Elielce Soares, Gileno Gomes, Heleno Neves, Inês Castro, Kati Gama, Leniée Campos, Murilo Maia, Musta, Pedro Lapa, Pollyanna Queiroz, Rachel Rangel, Robertson Rodrigues, Sandra Buarque, Valdson Silva, Valéria Vital, Victor Dreyer, Virgínia Lucas e Zélito Passavante.

SERVIÇO

  • Exposição: Telas Roubam Infâncias
  • Abertura: 25 de julho, às 17h
  • Local: Galeria RAIZ – Rua da Moeda, 71, Térreo – Recife Antigo.
  • Entrada Gratuita.

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