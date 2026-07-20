Sarau das Artes: 246° edição apresenta tema "Arte Pela Democracia" e acontece neste sábado (25)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Em defesa da arte democrática, o Grupo João Teimoso realiza mais uma edição do Sarau das Artes no Recife

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Neste sábado, 25 de julho, o Sarau das Artes realizar sua 246° edição, com o título "Arte Pela Democracia". Mais de 30 atrações marcam presença na rua Rosário da Boa Vista, no Recife, em um evento que promete durar quase 07 horas.

Conhecido como um dos maiores eventos do gênero na região, a programação já conta com 17 anos de história de resistência e Guerrilha Cultural. Parlamentares da esquerda serão homenageados pelo Grupo João Teimoso, reinvindicando uma arte cada vez mais democrática.

A concentração inicia a partir das 16h, em frente a Petiscaria Santa Cruz, na Boa Vista. Serão mais de atrações artísticas, incluindo ícones da música, teatro, circo, dança, perfomance e poesia.

A produção é do Grupo João Teimoso, que é composto por: Osas Borba Neto, Chell Moriim, Rogério Barbosa, Tales Pimenta, Karine Lima, Matheus Albuquerque Alves, Alisson Félix, Virgínia Kelly Santos, Rafael Guillermo, Gabriel Ferraz e Margot Serra.

EVENTO: Sarau das Artes – 246ª Edição