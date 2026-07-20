Sarau das Artes: 246° edição apresenta tema "Arte Pela Democracia" e acontece neste sábado (25)
Em defesa da arte democrática, o Grupo João Teimoso realiza mais uma edição do Sarau das Artes no Recife
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Neste sábado, 25 de julho, o Sarau das Artes realizar sua 246° edição, com o título "Arte Pela Democracia". Mais de 30 atrações marcam presença na rua Rosário da Boa Vista, no Recife, em um evento que promete durar quase 07 horas.
Conhecido como um dos maiores eventos do gênero na região, a programação já conta com 17 anos de história de resistência e Guerrilha Cultural. Parlamentares da esquerda serão homenageados pelo Grupo João Teimoso, reinvindicando uma arte cada vez mais democrática.
A concentração inicia a partir das 16h, em frente a Petiscaria Santa Cruz, na Boa Vista. Serão mais de atrações artísticas, incluindo ícones da música, teatro, circo, dança, perfomance e poesia.
A produção é do Grupo João Teimoso, que é composto por: Osas Borba Neto, Chell Moriim, Rogério Barbosa, Tales Pimenta, Karine Lima, Matheus Albuquerque Alves, Alisson Félix, Virgínia Kelly Santos, Rafael Guillermo, Gabriel Ferraz e Margot Serra.
EVENTO: Sarau das Artes – 246ª Edição
- DATA: Sábado, 25 de Julho de 2026
- HORA: A partir das 16h
- LOCAL: Rua Rosário da Boa Vista, em frente à Petiscaria Santa Cruz, Bairro da Boa Vista (ao lado do Pátio de Santa Cruz).
- ENTRADA: Gratuita
- REALIZAÇÃO: Grupo de Teatro João Teimoso