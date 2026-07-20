Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concerto especial no Teatro de Santa Isabel

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Depois de levar Pernambuco a palcos internacionais, a Orquestra Criança Cidadã comemora 2 décadas de atuação com concertos especiais no Santa Isabel.

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A Orquestra Criança Cidadã (OCC) celebra duas décadas de atuação com dois concertos especiais nos dias 24 e 25 de julho, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Recife.

As apresentações comemoram a trajetória de uma instituição que fez da música um instrumento de transformação social e que, ao longo dos anos, levou talentos pernambucanos a importantes palcos nacionais e internacionais.

O espetáculo reunirá alunos das diferentes formações da OCC, ex-integrantes que hoje seguem carreira profissional, professores e músicos convidados.

Mais do que recordar a história do projeto, o concerto propõe um encontro entre gerações que tiveram suas vidas marcadas pela educação musical.

Como será o concerto de 20 anos da Orquestra Criança Cidadã?

A programação foi construída para representar diferentes fases da trajetória da instituição.

A abertura ficará por conta de um grupo de câmara formado por ex-alunos, que interpretará a "Serenata para Cordas em Dó Maior, Op. 48", de Tchaikovsky.

Em seguida, o coro infantil apresenta canções como "Dó-Ré-Mi", do musical A Noviça Rebelde, "O Fantasma" e "O Caderno", de Toquinho.

Já a Orquestra Infantil executa obras como o Prélude do "Te Deum", de Charpentier, o "Hino à Alegria", de Beethoven, além de clássicos brasileiros como "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso.

A Orquestra Sinfônica Infantojuvenil traz trechos da suíte "Peer Gynt", de Edvard Grieg, e da "Suíte Nordestina", do Maestro Duda.

O encerramento fica por conta da Orquestra Sinfônica Jovem, com obras de Dmitri Shostakovich, Arturo Márquez e "Tico-Tico no Fubá", de Zequinha de Abreu.

"Cada aluno, professor, colaborador, parceiro e família que ajudou a construir essa história merecem esse momento especial. A Orquestra Criança Cidadã é a prova de que investir na educação e na cultura transforma realidades”, afirma Myrna Targino, presidente da Associação Orquestra Criança Cidadã.

“Nosso compromisso é continuar ampliando oportunidades para que muitas outras crianças e jovens descubram, por meio da música, um novo projeto de vida".

Como a Orquestra Criança Cidadã transformou vidas ao longo de 20 anos?

Criada em 25 de julho de 2006, a OCC nasceu por iniciativa do juiz João José Rocha Targino, com o objetivo de promover inclusão social por meio da formação musical.

O projeto começou na comunidade do Coque, no Recife, e atualmente atende gratuitamente cerca de 470 crianças e jovens, entre 6 e 21 anos, também nos núcleos de Camela, em Ipojuca, e Chã de Cruz, em Igarassu.

Além das aulas de música, a instituição oferece acompanhamento pedagógico, psicológico, médico e odontológico, alimentação, inclusão digital e formação profissional por meio da Escola de Formação de Luthier e Archetier.

Ao longo dessas duas décadas, a Orquestra Criança Cidadã também conquistou reconhecimento internacional, com apresentações no Vaticano diante dos papas Francisco e Leão XIV, além de concertos na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e em países como Alemanha, Israel, Japão, China, Coreia do Sul, Argentina e Estados Unidos.

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"Quando criamos a Orquestra Criança Cidadã, acreditávamos que a música poderia abrir portas e transformar vidas. Vinte anos depois, temos a certeza de que ela fez muito mais do que isso: formou cidadãos, fortaleceu famílias e mostrou ao mundo o talento que nasce em Pernambuco quando há oportunidade, dedicação e esperança", destaca João José Rocha Targino.

Os concertos são exclusivos para convidados e não haverá distribuição de ingressos na bilheteria do Teatro de Santa Isabel.

Ainda assim, a celebração simboliza um marco para a cultura pernambucana e reforça o legado de uma iniciativa que segue transformando vidas por meio da educação e da música.

