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Musical "Capiba, pelas ruas eu vou" estreia em São Paulo; veja datas, ingressos e programação

Após emocionar milhares de espectadores pelo país, a montagem "Capiba, pelas ruas eu vou" chega à capital paulista para uma curta temporada.

Por Myllena Wu Publicado em 20/07/2026 às 11:02
Imagem: Aria Social leva o musical "Capiba, pelas ruas eu vou" para curta temporada em São Paulo
Imagem: Aria Social leva o musical "Capiba, pelas ruas eu vou" para curta temporada em São Paulo - Divulgação/Alicia Cohim

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Depois de passar por temporadas no Nordeste e em Brasília, o musical "Capiba, pelas ruas eu vou" desembarca em São Paulo para uma curta temporada entre os dias 24 e 26 de julho, no Teatro B32, no Itaim Bibi.

A montagem presta homenagem ao maestro e compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, reunindo música, dança, teatro e recursos audiovisuais para apresentar ao público parte do legado de um dos maiores nomes da cultura brasileira.

Idealizado pelo Aria Social, o espetáculo já foi assistido por mais de 33 mil pessoas e chega à capital paulista com 43 bailarinos e cantores, acompanhados por uma orquestra de câmara, que executa toda a trilha sonora ao vivo.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis na plataforma oficial do Teatro B32.

O que esperar do musical "Capiba, pelas ruas eu vou"?

A montagem conduz o público por uma viagem pela obra de Capiba, compositor de mais de 200 músicas entre frevos, maracatus, sambas, valsas e peças eruditas.

  • O repertório inclui clássicos como "É de Amargar", "Linda Flor da Madrugada" e "Nos Cabelos de Rosinha", além da interpretação da "Missa Armorial", que evidencia a relação do artista com a espiritualidade e o Movimento Armorial.

A direção geral é de Cecilia Brennand, com direção musical e regência de Rosemary Oliveira. O roteiro, a direção artística e a coreografia são assinados por Ana Emília Freire.

"Levar Capiba para São Paulo representa a oportunidade de compartilhar com novos públicos a riqueza da cultura pernambucana e, ao mesmo tempo, mostrar o impacto transformador da arte na vida dos nossos jovens. O espetáculo é fruto de uma trajetória construída com dedicação, talento e compromisso social", afirma Cecilia Brennand.

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Para Rosemary Oliveira, o desafio foi preservar a essência do compositor.

"A música de Capiba possui uma força emocional que ultrapassa fronteiras. Nosso desafio foi preservar essa essência e traduzi-la para uma linguagem cênica capaz de dialogar com diferentes gerações", destaca.

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Onde assistir ao espetáculo e como comprar ingressos?

As apresentações acontecem na sala principal do Teatro B32, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo.

Confira a programação:

  • 24 de julho – 20h
  • 25 de julho – 16h e 20h
  • 26 de julho – 15h30.

Os ingressos variam entre R$ 70 e R$ 140 e podem ser adquiridos pelo site oficial do Teatro B32.

Além de celebrar a trajetória de Capiba, o espetáculo também apresenta ao público o trabalho desenvolvido pelo Aria Social, instituição que há 36 anos promove formação em música e dança para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana do Recife.

A produção reforça como a arte pode preservar a memória cultural e, ao mesmo tempo, transformar realidades por meio da educação e da inclusão social.

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