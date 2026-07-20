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Fitti apresenta o show do álbum Transespacial no Teatro do Parque

Cantor recifense reúne canções indicadas ao Grammy Latino e releituras de Ney Matogrosso em apresentação única na capital pernambucana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 20/07/2026 às 21:35
Fitti
Fitti - Giu Pera

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O cantor e compositor recifense Fitti apresenta o espetáculo baseado no álbum "Transespacial" no Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, no Recife. O show ocorre no dia 24 de julho de 2026, às 19h30, e traz um repertório remodelado que reúne canções de sua estreia solo e interpretações de obras consagradas da música popular brasileira.

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Reformulação de roteiro e participações especiais

Contemplado pelo edital Natura Musical, o projeto chega à capital pernambucana após circular por outras regiões. Para a apresentação local, a montagem recebeu novas diretrizes de roteiro e concepção visual. O repertório do álbum "Transespacial", lançado em 2024 e produzido por Zé Nigro, une gêneros tradicionais do Nordeste a timbres eletrônicos e sintetizadores.

O espetáculo também traz arranjos do projeto "Fitti Canta Ney", voltado à obra de Ney Matogrosso, com produção musical assinada por Pupillo e Marcus Preto. A apresentação conta com a participação da cantora e compositora Isabela Moraes, parceira do artista no coletivo Reverbo.

Kaique Minotelli
Fitti - Kaique Minotelli

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Formação instrumental no palco

A execução musical do show conta com o acompanhamento de instrumentistas da cena pernambucana:

  • Juliano Holanda: Guitarra;
  • Vic Vilandez: Baixo;
  • Milla Bigio e Gilú: Percussão;
  • Lucas Araújo: Bateria;
  • Vinicius Nogal: Sanfona.

Reconhecimento na cena nacional e trajetória

Aos 28 anos, Fitti acumula trabalhos no teatro e no audiovisual, com passagens pelo espetáculo "Dominguinhos - Isso Aqui Tá Bom Demais" e pela série "Só Se For Por Amor". A indicação do disco "Transespacial" ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, marcou a primeira indicação de um homem transmasculino na história da premiação.

O artista também recebeu o prêmio de Artista Revelação no Prêmio da Música Brasileira e integrou projetos ao lado de Zélia Duncan e Vanessa da Mata, além de participar do programa "O Novo Sempre Vem", da TV Cultura.

Serviço

Show "Transespacial" – Fitti
Data: 24 de julho de 2026
Horário: 19h30
Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife)
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Informações: (81) 99488-6833

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