Fitti apresenta o show do álbum Transespacial no Teatro do Parque
Cantor recifense reúne canções indicadas ao Grammy Latino e releituras de Ney Matogrosso em apresentação única na capital pernambucana.
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O cantor e compositor recifense Fitti apresenta o espetáculo baseado no álbum "Transespacial" no Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, no Recife. O show ocorre no dia 24 de julho de 2026, às 19h30, e traz um repertório remodelado que reúne canções de sua estreia solo e interpretações de obras consagradas da música popular brasileira.
Reformulação de roteiro e participações especiais
Contemplado pelo edital Natura Musical, o projeto chega à capital pernambucana após circular por outras regiões. Para a apresentação local, a montagem recebeu novas diretrizes de roteiro e concepção visual. O repertório do álbum "Transespacial", lançado em 2024 e produzido por Zé Nigro, une gêneros tradicionais do Nordeste a timbres eletrônicos e sintetizadores.
O espetáculo também traz arranjos do projeto "Fitti Canta Ney", voltado à obra de Ney Matogrosso, com produção musical assinada por Pupillo e Marcus Preto. A apresentação conta com a participação da cantora e compositora Isabela Moraes, parceira do artista no coletivo Reverbo.
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Formação instrumental no palco
A execução musical do show conta com o acompanhamento de instrumentistas da cena pernambucana:
- Juliano Holanda: Guitarra;
- Vic Vilandez: Baixo;
- Milla Bigio e Gilú: Percussão;
- Lucas Araújo: Bateria;
- Vinicius Nogal: Sanfona.
Reconhecimento na cena nacional e trajetória
Aos 28 anos, Fitti acumula trabalhos no teatro e no audiovisual, com passagens pelo espetáculo "Dominguinhos - Isso Aqui Tá Bom Demais" e pela série "Só Se For Por Amor". A indicação do disco "Transespacial" ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, marcou a primeira indicação de um homem transmasculino na história da premiação.
O artista também recebeu o prêmio de Artista Revelação no Prêmio da Música Brasileira e integrou projetos ao lado de Zélia Duncan e Vanessa da Mata, além de participar do programa "O Novo Sempre Vem", da TV Cultura.
Serviço
Show "Transespacial" – Fitti
Data: 24 de julho de 2026
Horário: 19h30
Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife)
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Informações: (81) 99488-6833