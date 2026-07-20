Festival Virtuosi encerra 19ª edição em Garanhuns com programação gratuita de música de câmara
Evento na Capela do Seminário São José reúne músicos pernambucanos e a Orquestra Jovem de Pernambuco no encerramento do FIG em 2026.
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A 19ª edição do Virtuosi na Serra realiza suas últimas apresentações dentro do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) entre os dias 23 e 25 de julho de 2026. A programação gratuita ocorre sempre às 19h, na Capela do Seminário São José, e reúne instrumentistas e cantores da cena erudita de Pernambuco em três recitais dedicados ao repertório de câmara e orquestral.
Recitais e repertório instrumental
Com direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, a série de apresentações começa no dia 23 com o Duo Altino, formado por Ana Lúcia e pelo violoncelista Leonardo Altino. O duo apresenta obras de compositores como Bach, Bridge, Bloch, Bartók e Schubert.
No dia 24, a programação segue com o concerto "Stravaganza Musicale". A flautista Sabrina Santos, a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e o pianista Luis Felipe de Oliveira interpretam peças voltadas à música francesa, com criações de Debussy, Fauré, Poulenc, Mouquet, Lili Boulanger e Ravel.
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Encerramento com orquestra
O encerramento do festival ocorre no dia 25 de julho com o concerto "A Voz do Violoncelo", que traz Leonardo Altino como solista ao lado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão. A apresentação final inclui composições de Vivaldi, Haydn e Elgar.
Histórico do projeto
Criado em 1998, o Virtuosi atua na difusão da música de câmara e na formação de plateias em Pernambuco. Ao longo de sua trajetória, o projeto promoveu recitais, intercâmbios artísticos e formações voltadas ao desenvolvimento da música de concerto na região.
Serviço
19º Virtuosi na Serra
Datas: 23, 24 e 25 de julho de 2026
Horário: 19h
Local: Capela do Seminário São José, Garanhuns
Entrada: Gratuita