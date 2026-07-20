Espetáculo "Pela Noite" retorna aos palcos para nova temporada em agosto
Montagem pernambucana marca 30 anos sem Caio Fernando Abreu
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Inspirado na obra de Caio Fernando Abreu, o espetáculo “Pela Noite” teve sua estreia no Teatro
de Santa Isabel (Recife, PE) integrando a programação do 32o Janeiro de Grandes Espetáculos em
2026, ano que marca os trinta anos de morte do escritor gaúcho.
O espetáculo é uma iniciativa da NOZ Produz, produtora recifense formada por Rogério Wanderley, Álcio Lins e Rebecca Lima, artistas que se dedicam à cena com profundo compromisso estético e social.
Produzido de maneira independente, “Pela Noite” nasce da força da criação, da resistência cultural e da convicção de que a arte precisa continuar sendo um espaço de afeto, reflexão e liberdade.
Originalmente publicado no livro Triângulo das Águas, vencedor do Prêmio Jabuti de 1984, o
conto homônimo “Pela Noite” recebeu adaptação e direção de Edjalma Freitas, sob influência do
teatro narrativo contemporâneo.
Com um texto que vai do sensual e provocador ao gracioso e comovente, Caio Fernando Abreu nos envolve e hipnotiza através da deliciosa eufonia de suas palavras enquanto acompanhamos dois homens sem nomes, mas que em um dado momento assumem a alcunha de Pérsio e Santiago, interpretados por Rogério Wanderley e Paulo César Freire, respectivamente.
Os dois, então, decidem sair juntos em uma noite de sábado em um encontro carregado de solidão, memória, desejo e erotismo. Ao lado deles, suas consciências ganham corpo em cena, como um coro interpretado pelas atrizes Amanda Clélia e Wydi Silva (substituindo Carol Vieira na temporada de agosto).
O coro é o pensamento narrativo, também comentando e revelando medos e afetos que raramente seriam
expostos pelos personagens.
A cenografia, assinada por Peu Carneiro, é construída a partir de andaimes e desenha uma metrópole crua, vertical e solitária.
Entre as estruturas de aço, o espetáculo explora a delicadeza dos encontros humanos em um mundo que insiste na pressa e na fugacidade das relações.
Assim, sem perceber, o espectador se torna um voyeur espiando a construção da intimidade de duas pessoas pela fechadura da porta.
Mesmo passados quase cinquenta anos de sua publicação, “Pela Noite” permanece como uma
história atual, conectada com as discussões de gênero e sexualidades dissidentes contemporâneas.
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Assim, o espetáculo é um convite para reconhecer as vulnerabilidades que nos aproximam uns
dos outros. Um mergulho na mente e escrita sensível de Caio Fernando Abreu, que nos relembra
atentamente que ninguém precisa atravessar a noite sozinho.
08, 09, 15 e 16 de agosto de 2026
Sábados às 18h e domingos às 17h
- Teatro Hermilo Borba Filho
- Cais do Apolo 142, Recife Antigo, Recife - PE
- Ingressos no Sympla: R$ 70,00 (inteira), R$ 35,00 (meia), R$ 35,00 (meia social)
- Classificação indicativa: 16 anos