Caixa Cultural Recife recebe espetáculo "Meretrizes" com sessões gratuitas e debate

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A CAIXA Cultural Recife recebe, entre os dias 29 de julho e 7 de agosto, o espetáculo "Meretrizes", apresentado pelo Coletivo Gompa.

A montagem do grupo gaúcho cumpre temporada na capital pernambucana com oito apresentações, sempre às 19h30, além de uma sessão extra no dia 1º de agosto, às 16h.

O projeto combina teatro documental, música ao vivo e relatos reais para discutir vulnerabilidade social, discriminação, violência e relações de gênero no contexto urbano.

Abordagem documental e linguagem cênica

Construída a partir de relatos de profissionais do sexo, a peça apresenta narrativas focadas na rotina e nos desafios vivenciados por mulheres marginalizadas nas grandes cidades. Em cena, a atriz Liane Venturella atua ao lado de pessoas reais que habitam esse cotidiano, articulando depoimentos sobre opressões e preconceitos sociais.

A dramaturgia é assinada por Liane Venturella em parceria com Camila Bauer, que também é responsável pela direção geral. A encenação conta ainda com trilha sonora autoral executada ao vivo durante a apresentação dos relatos.

Debates e recursos de acessibilidade

A temporada no Recife inclui ações voltadas à mediação cultural e ampliação do acesso ao público. A programação contempla os seguintes recursos:

Bate-papo: Encontros com a equipe artística após as apresentações dos dias 31 de julho e 6 de agosto;

Encontros com a equipe artística após as apresentações dos dias 31 de julho e 6 de agosto; Acessibilidade: A sessão do dia 31 de julho contará com interpretação em Libras;

A sessão do dia 31 de julho contará com interpretação em Libras; Sessão gratuita: Apresentação extra no sábado, 1º de agosto, às 16h, com entrada franca.

Trajetória do Coletivo Gompa

Com atuação voltada à pesquisa em artes cênicas e processos colaborativos, o Coletivo Gompa acumula apresentações em festivais nacionais e internacionais em países como Alemanha, Cuba, Japão e Rússia. Recentemente, a companhia do Rio Grande do Sul foi contemplada com o prêmio norueguês Ibsen Scope pelo trabalho no espetáculo "Instinto".

Serviço

Espetáculo "Meretrizes"

Local: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Datas: 29, 30 e 31 de julho, 1º de agosto; e 5, 6 e 7 de agosto

Horário: 19h30 (Sessão extra no dia 1º/8, às 16h)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e demais casos previstos em lei). Vendas a partir do dia 24 de julho no site da CAIXA Cultural.

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 16 anos