Auricéia Fraga celebra 80 anos com espetáculo autobiográfico no Teatro Apolo

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A atriz pernambucana Auricéia Fraga apresenta nos dias 24 e 25 de julho de 2026, às 19h30, no Teatro Apolo, o espetáculo autobiográfico "Não se Conta o Tempo na Paixão". A montagem marca as comemorações pelos seus 80 anos de idade e cinco décadas de atuação contínua no teatro, reunindo memórias pessoais que se misturam à própria história cultural do Estado.

Construção dramatúrgica e contexto histórico

Dirigido por Rodrigo Dourado, o espetáculo insere-se no campo do biodrama e toma como ponto de partida o livro autobiográfico da própria atriz. A narrativa resgata passagens de sua infância e juventude no interior de Pernambuco, abordando a vivência em uma família numerosa inserida no ambiente dos engenhos de cana-de-açúcar e sob os costumes sociais que marcaram o Brasil em meados do século 20.

A transição para a vida artística ganha força a partir dos anos 1970, quando Auricéia passa a integrar grupos fundamentais do movimento cênico pernambucano, a exemplo do coletivo Vivencial, em Olinda. Esse momento conecta a trajetória da atriz aos movimentos de contracultura e às transformações da cena teatral da época.

Condução narrativa e recursos de cena

A encenação divide a condução do texto entre duas vozes no palco:

Relato documental: Auricéia Fraga compartilha diretamente com o público lembranças de sua vida e carreira;

Auricéia Fraga compartilha diretamente com o público lembranças de sua vida e carreira; Dimensão ficcional: A personagem Maria, criada a partir das vivências da atriz, introduz um contraponto poético à narrativa.

Arranjos musicais e acessibilidade

Com cenografia minimalista voltada para a interpretação e a palavra, a montagem incorpora também a faceta musical de Auricéia. A atriz interpreta ao vivo canções da música popular brasileira que integram sua memória afetiva, acompanhada por uma formação de três músicos — incluindo dois de seus filhos —, sob a direção musical e arranjos de Kleber Santana.

O projeto conta com o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB Recife) e produção da Bureau de Cultura. Ambas as sessões terão acessibilidade garantida por meio de intérprete de Libras.

Serviço

Espetáculo "Não se Conta o Tempo na Paixão"

Datas: 24 e 25 de julho de 2026

Horário: 19h30

Local: Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), disponíveis na bilheteria do teatro a partir das 18h e na plataforma Sympla

Acessibilidade: Interpretação em Libras em todas as apresentações