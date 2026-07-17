Prêmio Pierre Verger celebra 30 anos e premia produções que ampliam o olhar sobre a antropologia

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Festival da Associação Brasileira de Antropologia reconheceu filmes de Alice Villela, Hidalgo Romero, Aline de Paula Regitano e mais

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O Prêmio Pierre Verger (PPV), promovido pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA), celebrou 30 anos em 2026 reafirmando seu papel como um dos principais festivais competitivos dedicados ao filme, à fotografia e ao desenho antropológicos. Ao longo de três décadas, a iniciativa se consolidou como uma referência internacional ao valorizar produções que ampliam o debate antropológico e estimulam novas formas de produção e circulação do conhecimento.

Criado para reconhecer obras que abordam questões fundamentais da antropologia, o prêmio reúne trabalhos que exploram, registram e problematizam diferentes contextos sociais, culturais e ambientais. Ao longo de sua trajetória, o festival recebeu produções e convidados de países como Colômbia, Chile, Equador, Argentina, Peru, Guatemala, México, Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e França, fortalecendo seu alcance internacional.

Longa, média e curta-metragem foram os destaques da edição

Na 30ª edição, o prêmio de Melhor Longa-Metragem foi concedido a Até onde a vista alcança, dirigido por Alice Villela e Hidalgo Romero.

Na categoria Média-Metragem, o vencedor foi Haukanünu Nãu Iyayakapiri – o que dizem as mães, de Aline de Paula Regitano e Warakina Mehinako.

Já o prêmio de Melhor Curta-Metragem ficou com Os Ursos e Nós, dirigido por Maria Acselrad. A produção chega ao reconhecimento após conquistar quatro troféus na 30ª edição do Cine PE: Melhor Direção, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som e Melhor Filme Pernambucano.

Três décadas dedicadas à antropologia visual

Mais do que uma premiação, o Prêmio Pierre Verger tornou-se um importante espaço de difusão da antropologia visual, reunindo filmes, ensaios fotográficos e desenhos etnográficos que registram diferentes formas de viver, habitar e compreender o mundo.

Além da seleção competitiva, as obras premiadas integram mostras itinerantes realizadas nos anos seguintes, ampliando sua circulação no Brasil e no exterior e estimulando o diálogo entre pesquisadores, realizadores e o público.

Mais informações sobre a edição de 2026 e a lista completa de premiados estão disponíveis na página oficial do Prêmio Pierre Verger.