Porto Musical celebra 20 anos com conferências gratuitas, showcases e debates sobre o futuro da música, em setembro, no Bairro do Recife
De 3 a 5 de setembro, evento discute Inteligência Artificial e traz showcases de Juçara Marçal, MC Soffia e Joyce Alane com acesso livre.
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Porto Musical celebra 20 anos com conferências gratuitas, showcases e debates sobre o futuro da música, em setembro, no Bairro do Recife
Convenção Internacional será realizada de 3 a 5 de setembro, no Bairro do Recife, com programação voltada à Inteligência Artificial, às conexões globais e ao fortalecimento do mercado independente. A programação completa será anunciada no dia 27 de julho.
Uma das principais plataformas de conexão e internacionalização da música brasileira, o Porto Musical celebra 20 anos com uma edição histórica no Bairro do Recife.
Entre os dias 3 e 5 de setembro, o evento reunirá artistas, produtores, selos, marcas, gestores e profissionais dos mercados nacional e internacional em uma programação dedicada aos novos caminhos da indústria fonográfica e da economia criativa.
Uma das grandes novidades desta edição será o acesso gratuito às conferências, oficinas e atividades formativas realizadas no Paço do Frevo.
O público poderá acompanhar debates sobre o impacto da Inteligência Artificial na criação e na carreira artística, o mercado musical brasileiro, gestão de carreiras, circulação internacional e políticas públicas para a música.
A participação será gratuita, mediante retirada prévia de ingressos. A proposta amplia o acesso ao conhecimento e reforça o Porto Musical como um espaço estratégico para a formação, a troca de experiências e a construção de novas oportunidades para artistas e profissionais do setor.
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Showcases reúnem dez atrações na Rua do Observatório
A programação noturna será realizada nos dias 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório, no Bairro do Recife. Ao todo, serão cinco shows por noite, com início das apresentações às 19h20 e acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos.
A programação completa será divulgada no dia 27 de julho, mas alguns dos artistas que integram a edição comemorativa já foram anunciados.
No dia 4 de setembro, Juçara Marçal sobe ao palco às 21h20 com o aclamado álbum “Delta Estácio Blues”, trabalho que reafirma sua força e inventividade na música brasileira contemporânea. Às 22h30, será a vez de MC Soffia, um dos nomes de destaque da nova geração do rap nacional.
A mesma noite contará ainda com Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, dois dos nomes mais elogiados e criativos da música independente brasileira.
A dupla apresenta o universo de “Handycam”, disco que funciona como uma câmera digital nas mãos, registrando cenas, sentimentos e experiências por meio de uma sonoridade livre, inventiva e imprevisível.
No dia 5 de setembro, a programação será aberta às 19h20 pelo cantor e compositor Jáder.
Às 22h20, Joyce Alane, uma das vozes pernambucanas de maior projeção da nova geração, apresenta sua força artística e um repertório que transita entre a música popular brasileira e diferentes referências contemporâneas.
Os showcases transformarão a Rua do Observatório em uma grande vitrine da diversidade musical brasileira, reunindo artistas consagrados, novos talentos e manifestações que atravessam a cultura popular, a produção urbana e as experimentações da cena independente.
Reconhecidos como um dos pontos centrais da convenção, os showcases funcionam como uma plataforma de circulação, descoberta e conexão entre artistas, curadores, produtores e representantes dos mercados nacional e internacional.
Parceria inédita marca edição comemorativa
Realizado pela Fina Produção, o Porto Musical contará, pela primeira vez, com a Golarrolê na coprodução. A parceria reforça a ocupação cultural das ruas do centro histórico e aproxima o ambiente de negócios da atmosfera festiva, afetiva e criativa que sempre fez parte da identidade do evento.
“O Porto Musical já deixou um legado para a música independente brasileira, com artistas e grupos que desenvolveram suas carreiras a partir da participação no evento.
A realização desta edição oferece uma nova oportunidade para que os profissionais do mercado possam se encontrar e conversar, pois essa troca faz a diferença”, afirma Melina Hickson, diretora da convenção.
A edição comemorativa também apostará em formatos mais colaborativos, priorizando experiências baseadas na escuta, nas trajetórias dos participantes e na criação de vínculos duradouros.
“As costumeiras rodadas de negócios e sessões de pitching darão lugar a dinâmicas mais orgânicas e centradas nas experiências. A ideia é promover encontros baseados na escuta, na trajetória e na construção de relações, reconhecendo que a música, para além do aspecto comercial, é um campo pulsante de vivência e conexão”, completa Melina.
Porto Musical 2026 — 20 anos
- Data: 3 a 5 de setembro de 2026
- Conferências e oficinas: Paço do Frevo, com acesso gratuito e retirada prévia de ingressos
- Showcases: 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório
- Horário: a partir das 19h20
- Acesso: gratuito, mediante retirada prévia de ingressos
- Divulgação da programação completa: 27 de julho
- Instagram: @portomusical