fechar
Agenda | Notícia

Porto Musical celebra 20 anos com conferências gratuitas, showcases e debates sobre o futuro da música, em setembro, no Bairro do Recife

De 3 a 5 de setembro, evento discute Inteligência Artificial e traz showcases de Juçara Marçal, MC Soffia e Joyce Alane com acesso livre.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/07/2026 às 18:44
Porto Musical celebra 20 anos com shows e debates gratuitos no Recife
Porto Musical celebra 20 anos com shows e debates gratuitos no Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Porto Musical celebra 20 anos com conferências gratuitas, showcases e debates sobre o futuro da música, em setembro, no Bairro do Recife

Convenção Internacional será realizada de 3 a 5 de setembro, no Bairro do Recife, com programação voltada à Inteligência Artificial, às conexões globais e ao fortalecimento do mercado independente. A programação completa será anunciada no dia 27 de julho.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Social1 (@blogsocial1)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Uma das principais plataformas de conexão e internacionalização da música brasileira, o Porto Musical celebra 20 anos com uma edição histórica no Bairro do Recife.

Entre os dias 3 e 5 de setembro, o evento reunirá artistas, produtores, selos, marcas, gestores e profissionais dos mercados nacional e internacional em uma programação dedicada aos novos caminhos da indústria fonográfica e da economia criativa.

Uma das grandes novidades desta edição será o acesso gratuito às conferências, oficinas e atividades formativas realizadas no Paço do Frevo.

O público poderá acompanhar debates sobre o impacto da Inteligência Artificial na criação e na carreira artística, o mercado musical brasileiro, gestão de carreiras, circulação internacional e políticas públicas para a música.

A participação será gratuita, mediante retirada prévia de ingressos. A proposta amplia o acesso ao conhecimento e reforça o Porto Musical como um espaço estratégico para a formação, a troca de experiências e a construção de novas oportunidades para artistas e profissionais do setor.

Leia Também

Showcases reúnem dez atrações na Rua do Observatório

A programação noturna será realizada nos dias 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório, no Bairro do Recife. Ao todo, serão cinco shows por noite, com início das apresentações às 19h20 e acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos.

A programação completa será divulgada no dia 27 de julho, mas alguns dos artistas que integram a edição comemorativa já foram anunciados.

No dia 4 de setembro, Juçara Marçal sobe ao palco às 21h20 com o aclamado álbum “Delta Estácio Blues”, trabalho que reafirma sua força e inventividade na música brasileira contemporânea. Às 22h30, será a vez de MC Soffia, um dos nomes de destaque da nova geração do rap nacional.

A mesma noite contará ainda com Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, dois dos nomes mais elogiados e criativos da música independente brasileira.

A dupla apresenta o universo de “Handycam”, disco que funciona como uma câmera digital nas mãos, registrando cenas, sentimentos e experiências por meio de uma sonoridade livre, inventiva e imprevisível.

No dia 5 de setembro, a programação será aberta às 19h20 pelo cantor e compositor Jáder.

Às 22h20, Joyce Alane, uma das vozes pernambucanas de maior projeção da nova geração, apresenta sua força artística e um repertório que transita entre a música popular brasileira e diferentes referências contemporâneas.

Os showcases transformarão a Rua do Observatório em uma grande vitrine da diversidade musical brasileira, reunindo artistas consagrados, novos talentos e manifestações que atravessam a cultura popular, a produção urbana e as experimentações da cena independente.

Reconhecidos como um dos pontos centrais da convenção, os showcases funcionam como uma plataforma de circulação, descoberta e conexão entre artistas, curadores, produtores e representantes dos mercados nacional e internacional.

Parceria inédita marca edição comemorativa

Realizado pela Fina Produção, o Porto Musical contará, pela primeira vez, com a Golarrolê na coprodução. A parceria reforça a ocupação cultural das ruas do centro histórico e aproxima o ambiente de negócios da atmosfera festiva, afetiva e criativa que sempre fez parte da identidade do evento.

“O Porto Musical já deixou um legado para a música independente brasileira, com artistas e grupos que desenvolveram suas carreiras a partir da participação no evento.

A realização desta edição oferece uma nova oportunidade para que os profissionais do mercado possam se encontrar e conversar, pois essa troca faz a diferença”, afirma Melina Hickson, diretora da convenção.

A edição comemorativa também apostará em formatos mais colaborativos, priorizando experiências baseadas na escuta, nas trajetórias dos participantes e na criação de vínculos duradouros.

“As costumeiras rodadas de negócios e sessões de pitching darão lugar a dinâmicas mais orgânicas e centradas nas experiências. A ideia é promover encontros baseados na escuta, na trajetória e na construção de relações, reconhecendo que a música, para além do aspecto comercial, é um campo pulsante de vivência e conexão”, completa Melina.

Porto Musical 2026 — 20 anos

  • Data: 3 a 5 de setembro de 2026
  • Conferências e oficinas: Paço do Frevo, com acesso gratuito e retirada prévia de ingressos
  • Showcases: 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório
  • Horário: a partir das 19h20
  • Acesso: gratuito, mediante retirada prévia de ingressos
  • Divulgação da programação completa: 27 de julho
  • Instagram: @portomusical

Leia também

Fitti apresenta show do celebrado álbum "Transespacial" dia 24 de julho, no Teatro do Parque
AGENDA SOCIAL1

Fitti apresenta show do celebrado álbum "Transespacial" dia 24 de julho, no Teatro do Parque
João e o Pé de Feijão estreia no Teatro do Parque neste fim de semana
TEATRO

João e o Pé de Feijão estreia no Teatro do Parque neste fim de semana

Compartilhe

Tags