Leonardo e Bruno & Marrone levam turnê "Cabaré – O Último Encontro" em outubro ao Classic Hall; Últimos ingressos já estão à venda

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Leonardo e Bruno & Marrone se despedem com 'O Último Encontro' no Classic Hall. Mesas já esgotaram; veja onde comprar os últimos ingressos.

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A edição do projeto Cabaré, com Leonardo e Bruno & Marrone, está prestes a cruzar o Brasil como um dos capítulos finais mais emblemáticos da história da música sertaneja.

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Após cinco anos na estrada, diversos shows com ingressos esgotados e milhares de pessoas emocionadas, os artistas anunciam a despedida do trio nos palcos, transformando cada apresentação em um verdadeiro acontecimento histórico.

No Recife, o encontro acontece no dia 9 de outubro, no Classic Hall. Os camarotes e mesas já estão esgotadas. Os últimos ingressos individuais estão à venda na bilheteria do Classic Hall e online através do site turnecabare.com.br.

Intitulada “Cabaré – O Último Encontro”, a edição atual consagra a reunião ímpar que se firmou como fenômeno cultural, aproximou gerações e criou memórias afetivas de norte a sul do país.

O fim desta temporada celebra a força dessa amizade com emoção, nostalgia, romantismo e um repertório que atravessa décadas, reafirmando o impacto de três artistas que ajudaram a construir a história da música sertaneja.

Ao longo dos últimos anos, essa fase de “Cabaré” tornou-se símbolo de cumplicidade, respeito e admiração entre alguns dos maiores nomes da música brasileira.

No palco, Leonardo e Bruno & Marrone conduzem o público por uma experiência intensa, embalada por canções que percorrem mais de quatro décadas do sertanejo e transformam cada noite em uma celebração coletiva, eternizada também no aclamado DVD gravado na Vibra São Paulo.

O espetáculo reúne sucessos marcantes das trajetórias dos artistas em uma atmosfera de proximidade e conexão genuína com a plateia.

São momentos pensados exclusivamente para essa parceria que conquistou o país e agora se despede de forma definitiva, reafirmando o sertanejo como trilha sonora da vida de milhões de brasileiros.

Para esta última rodada, o trio retorna à estrada com uma produção de grande porte, cenografia impactante, painéis de LED e intensidade do início ao fim.

O repertório funciona como um amplo retrato das carreiras de Leonardo e de Bruno & Marrone, somado a músicas escolhidas especialmente para este encerramento, preservando a identidade e a essência desse encontro histórico.

Clássicos como “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro, Não” levam o público por uma viagem afetiva que transforma cada apresentação em uma noite inesquecível, agora marcada pelo sentimento de despedida.

“O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno & Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom ‘cabaré’ pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo.

Bruno & Marrone também ressaltam a emoção desses últimos encontros no palco ao lado do amigo. “Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”, comentam.

A ideia do Cabaré foi idealizada pela Talismã Music, escritório de Leonardo, e nasceu do desejo de celebrar uma amizade construída ao longo de décadas, com leveza, bom humor e paixão pela música, além de promover encontros memoráveis.

Os números confirmam a dimensão do projeto: são mais de 300 apresentações, 4 milhões de espectadores, 410 milhões de visualizações no YouTube, 20 milhões de plays nas plataformas digitais, liderança nas rádios, destaque no IBOPE da TV e alcance superior a 45 milhões de pessoas nas redes sociais.

Agora, “Cabaré – O Último Encontro” marca o encerramento dessa parceria histórica entre Leonardo, Bruno e Marrone.

Com realização da Opus Entretenimento, em parceria com a Groove Live Entertainment, a turnê, até o momento, terá apenas oito apresentações e serão as últimas oportunidades de vivenciar o encontro de três lendas no palco. As cidades confirmadas são: