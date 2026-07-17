Fugir do frio? Booking.com destaca cinco destinos brasileiros para aproveitar o inverno com calor e natureza

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Praia dos Carneiros, Vitória, São Miguel do Gostoso, Presidente Figueiredo e Nobres aparecem entre as sugestões para quem prefere sol e praias

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Enquanto boa parte do Brasil enfrenta a queda das temperaturas durante o inverno, alguns destinos seguem com clima agradável e dias ensolarados, tornando-se opções para quem deseja trocar o frio por praias, cachoeiras e paisagens naturais. Pensando nesse perfil de viajante, a Booking.com reuniu cinco destinos brasileiros que se destacam pelas temperaturas mais quentes e pelas experiências ao ar livre.

A seleção contempla destinos de diferentes regiões do país e acompanha uma tendência apontada pela própria plataforma. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa, 65% dos brasileiros pretendem fazer uma viagem de praia em 2026, enquanto 94% afirmam sentir motivação para viajar em busca de paisagens naturais e atividades ao ar livre.

Praia dos Carneiros reúne mar calmo e piscinas naturais

No litoral sul de Pernambuco, a Praia dos Carneiros, em Tamandaré, continua entre os destinos mais procurados por quem busca tranquilidade durante o inverno. Conhecida pelos coqueirais, mar de águas calmas e piscinas naturais formadas na maré baixa, a praia também abriga um dos cartões-postais mais famosos do estado: a Capela de São Benedito, popularmente chamada de Igrejinha dos Carneiros.

Outro passeio bastante procurado é o roteiro de catamarã pelo Rio Formoso, que percorre bancos de areia, manguezais e trechos preservados da costa. Entre as opções de hospedagem sugeridas pela Booking.com está o Pontal dos Carneiros Beach Bungalows, localizado à beira-mar.

Vitória combina praias, gastronomia e patrimônio histórico

No Espírito Santo, Vitória mantém temperaturas agradáveis mesmo durante o inverno. A capital reúne praias urbanas, atrações culturais e uma gastronomia reconhecida nacionalmente.

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Entre os destaques estão a Praia de Camburi e a Curva da Jurema, enquanto o Convento da Penha, localizado na vizinha Vila Velha, figura entre os principais pontos turísticos da região. A experiência também passa pela culinária local, com pratos tradicionais como a moqueca e a torta capixaba.

Para hospedagem, a plataforma indica o Sheraton Vitória, situado na Praia do Canto e com vista para o mar.

São Miguel do Gostoso atrai quem busca sol e esportes aquáticos

Localizada a cerca de 100 quilômetros de Natal, São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, é conhecida pelos ventos constantes que favorecem modalidades como kitesurf e windsurf.

As praias de Santo Cristo e Tourinhos estão entre os principais atrativos, assim como os passeios de buggy pelas dunas e os restaurantes especializados em frutos do mar. A sugestão de hospedagem é o Bangalô Kauli Seadi Eco-Resort, que oferece estrutura voltada ao lazer e ao bem-estar.

Presidente Figueiredo é destino para quem prefere cachoeiras

No Amazonas, Presidente Figueiredo aparece como uma opção para quem busca contato direto com a natureza. Conhecida como a "Terra das Cachoeiras", a cidade reúne dezenas de quedas d'água, trilhas, cavernas e rios cercados pela Floresta Amazônica.

Entre os pontos mais visitados estão a Cachoeira de Iracema, a Caverna do Maroaga e a Cachoeira do Santuário. Para a estadia, a Booking.com recomenda a Pousada Paraíso do Calango Azul.

Nobres oferece rios cristalinos e flutuação

Representando a região Centro-Oeste, Nobres, em Mato Grosso, se destaca pelas águas transparentes e pelas atividades de ecoturismo.

Os visitantes podem praticar flutuação no Aquário Encantado e no Rio Salobra, além de conhecer a Lagoa das Araras, famosa pelo espetáculo das aves ao entardecer. O destino também oferece trilhas, cachoeiras e áreas para observação da fauna local.

Entre as opções de hospedagem está a Pousada Bem Viver – Charme e Conforto.

De praias paradisíacas a cenários amazônicos, os cinco destinos mostram que o inverno brasileiro também pode ser aproveitado com temperaturas elevadas e experiências ao ar livre. A seleção reforça uma tendência cada vez mais presente entre os viajantes, que buscam unir descanso, natureza e clima agradável durante a estação mais fria do ano.

