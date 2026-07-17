fechar
Agenda | Notícia

Festival Ginga Recife se despede neste sábado (18) com Luan Estilizado e Anderson Neiff

Luan Estilizado e Anderson Neiff comandam a última noite do evento no Mirante do Paço. Ingressos estão à venda; veja preço e horários.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/07/2026 às 22:56
Festival Ginga Recife se despede com Luan Estilizado e Anderson Neiff
Festival Ginga Recife se despede com Luan Estilizado e Anderson Neiff - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Festival Ginga Recife encerra sua programação neste sábado (18), a partir das 18h, no Mirante do Paço, com shows de Luan Estilizado e Anderson Neiff.

O line-up ainda reúne Rodrix, Sambarrasta e Vilx. A última noite promete reunir o público em uma grande festa para celebrar o sucesso da edição na capital pernambucana.

Realizado também em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, o Festival Ginga se consolidou como um dos grandes projetos de entretenimento da temporada.

No Recife, o evento movimentou o Mirante do Paço com uma programação intensa, atrações nacionais e noites de casa cheia.

Os ingressos para a despedida custam R$ 100 e já estão à venda no Sympla. A expectativa é de mais uma noite lotada para fechar a programação em grande estilo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

CEOs e lideranças empresariais participam de painéis da Expert XP 2026
FESTIVAL

CEOs e lideranças empresariais participam de painéis da Expert XP 2026
Departamento desembarca no Recife para comandar edição itinerante do Club Nox
FESTA

Departamento desembarca no Recife para comandar edição itinerante do Club Nox

Compartilhe

Tags