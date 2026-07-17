Festival Ginga Recife se despede neste sábado (18) com Luan Estilizado e Anderson Neiff
Luan Estilizado e Anderson Neiff comandam a última noite do evento no Mirante do Paço. Ingressos estão à venda; veja preço e horários.
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O Festival Ginga Recife encerra sua programação neste sábado (18), a partir das 18h, no Mirante do Paço, com shows de Luan Estilizado e Anderson Neiff.
O line-up ainda reúne Rodrix, Sambarrasta e Vilx. A última noite promete reunir o público em uma grande festa para celebrar o sucesso da edição na capital pernambucana.
Realizado também em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, o Festival Ginga se consolidou como um dos grandes projetos de entretenimento da temporada.
No Recife, o evento movimentou o Mirante do Paço com uma programação intensa, atrações nacionais e noites de casa cheia.
Os ingressos para a despedida custam R$ 100 e já estão à venda no Sympla. A expectativa é de mais uma noite lotada para fechar a programação em grande estilo.
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