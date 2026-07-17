Bio Ritmo inaugura primeira unidade no Nordeste com show exclusivo de Bell Marques em Boa Viagem

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Rede premium do Grupo Smart Fit escolhe o Recife para sua estreia na região e apresenta conceito que une fitness, bem-estar e serviços integrados.

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A capital pernambucana passou a integrar, oficialmente, o mapa da Bio Ritmo. A rede de academias premium do Grupo Smart Fit inaugurou, nesta quarta-feira (15), sua primeira unidade no Nordeste, instalada em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A abertura foi marcada por um evento exclusivo para convidados com show de Rafa e Pipo Marques, e participação especial de Bell Marques, reunindo empresários, sócios da marca, personalidades do universo fitness e influenciadores digitais.

Fundada pelo empresário Edgard Corona, presidente do Grupo Smart Fit, a Bio Ritmo é reconhecida por ter sido pioneira no conceito de Wellness Center no Brasil.

A proposta vai além da academia tradicional, oferecendo um ecossistema voltado à saúde e ao bem-estar, que combina treinamento físico, estúdios especializados, acompanhamento personalizado e experiências de relaxamento.

A nova unidade conta com uma estrutura completa, incluindo espaço de musculação, piscina semiolímpica, sauna, aulas de spinning, pilates, hot yoga e natação.

O empreendimento chega ao Recife apostando em uma experiência integrada para os alunos, unindo performance, saúde e qualidade de vida em um único ambiente.

Entre os presentes na inauguração estavam Edgard Corona; os sócios operadores da unidade, Nathália Luna Leal e Bruno Freitas Leal; além do sócio da Bio Ritmo Pipo Marques.

O evento também reuniu profissionais do mercado fitness, empresários e criadores de conteúdo ligados ao segmento de bem-estar.

Nathália e Bruno também são sócios dos estúdios BEON Studios, grupo que reúne operações como Aera Pilates, Jab House, Race Bootcamp, Tonus Gym e Vidya Yoga.

Parte dessas modalidades passa a integrar o complexo de wellness da Bio Ritmo Recife, incluindo o Aera Pilates e o Vidya Yoga, ampliando o leque de experiências oferecidas aos frequentadores.

A expansão da marca na capital pernambucana já tem continuidade confirmada. Durante a inauguração, os sócios anunciaram a chegada de uma segunda unidade da Bio Ritmo ao Recife, desta vez na Zona Norte da cidade.

O novo empreendimento já está em fase de construção e reforça a aposta do grupo no mercado local de wellness, ampliando o alcance do conceito premium da rede para outra região estratégica da capital.