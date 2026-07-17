Avon leva "Banca do Batom" ao Metrô do Recife com brindes e experimentação gratuita
Consumidores poderão conhecer de perto os novos batons Power Stay, participar de dinâmicas, personalizar itens e aproveitar benefícios exclusivos.
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Julho é tradicionalmente celebrado pelo mercado de beleza como o Mês do Batom, e a Avon escolheu o Recife para receber uma de suas principais ativações do período.
Entre os dias 20 e 22 de julho, a Estação Central do Metrô será palco da primeira edição da "Banca do Batom" na capital pernambucana, iniciativa que reúne experimentação de produtos, brindes e ações interativas para apresentar os lançamentos da linha Power Stay.
Inspirada nas tradicionais bancas de jornal, a ação aposta no conceito de newstalgia, tendência que resgata elementos clássicos da cultura sob uma releitura contemporânea.
Depois de passar por São Paulo, a ativação desembarca no Recife antes de seguir para Salvador, na Bahia.
O que o público encontrará na Banca do Batom?
Durante os três dias de funcionamento, das 9h às 19h30, os visitantes poderão conhecer o portfólio da Avon e experimentar os novos produtos da linha Power Stay.
Entre os destaques estão o Power Stay Delineador Labial Retrátil e o Power Stay Batom Matte Glitter, que chegam ao mercado com nova fórmula, embalagem renovada e três novas tonalidades.
Além da experimentação, a marca preparou diferentes experiências para o público. O espaço contará com um cenário em que os participantes poderão posar como capa da tradicional Revista Avon, além de dinâmicas com distribuição de brindes cumulativos e estações de personalização de itens.
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A proposta acompanha uma estratégia cada vez mais comum no varejo de beleza: permitir que os consumidores testem produtos antes da compra, tornando a experiência mais interativa e aproximando a marca do público.
Ação também faz parte da campanha do Mês do Batom
A iniciativa integra a campanha nacional "Pensou Batom, Pensou Avon", criada para celebrar a categoria ao longo de julho.
Além da ativação presencial, a empresa oferece 15% de desconto em produtos selecionados por meio do cupom BATOM15, válido nas compras realizadas pelo e-commerce oficial.
Os lançamentos da linha Power Stay também podem ser encontrados com Consultoras de Beleza Avon, em perfumarias parceiras e nos canais digitais da marca.
Serviço
Banca do Batom Avon
- Local: Estação Central do Metrô do Recife (Rua Floriano Peixoto, s/nº – Bairro de São José)
- Data: 20 a 22 de julho
- Horário: das 9h às 19h30.