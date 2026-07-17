Após estreia no Nordeste, Bio Ritmo acelera expansão e confirma nova unidade na Zona Norte do Recife
Após inaugurar sua primeira operação no Nordeste, em Boa Viagem, rede premium do Grupo Smart Fit já prepara novo endereço na capital pernambucana.
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Menos de 24 horas após inaugurar sua primeira unidade no Nordeste, a Bio Ritmo já tem novos planos para o Recife.
Durante o evento de abertura da academia premium em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, na noite da quarta-feira (15), os sócios confirmaram a chegada de uma segunda operação da marca à cidade, desta vez na Zona Norte.
A novidade foi anunciada pelos sócios operadores Nathália Luna Leal e Bruno Freitas Leal e o presidente do Grupo Smart Fit, Edgard Corona, que lideram a expansão da rede em Pernambuco.
Segundo eles, o novo empreendimento já está em construção e dará continuidade ao projeto de consolidar o Recife como uma das principais praças da Bio Ritmo fora do eixo Sudeste.
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A confirmação da nova unidade acontece no mesmo momento em que a marca estreia oficialmente no mercado nordestino.
Integrante do Grupo Smart Fit, a Bio Ritmo é referência nacional no conceito de Wellness Center, unindo academia, modalidades especializadas, acompanhamento personalizado e experiências voltadas ao bem-estar.
Além da operação da Bio Ritmo, Nathália e Bruno também comandam os BEON Studios, ecossistema que reúne marcas como Aera Pilates, Jab House, Race Bootcamp, Tonus Gym e Vidya Yoga.
Parte dessas experiências já integra a unidade recém-inaugurada em Boa Viagem, reforçando a proposta de oferecer diferentes modalidades em um mesmo complexo de saúde e bem-estar.
A primeira unidade pernambucana da rede conta com musculação, piscina semiolímpica, sauna, aulas de spinning, pilates, hot yoga e natação.
O espaço foi apresentado ao público em uma noite exclusiva para convidados, que reuniu empresários, profissionais do setor fitness, influenciadores e executivos do Grupo Smart Fit.
Além de apresentar a nova unidade, a inauguração teve clima de festa. Rafa e Pipo Marques foram os responsáveis pelo show da noite e receberam uma participação especial de Bell Marques, que subiu ao palco para cantar alguns de seus sucessos e celebrar a estreia da Bio Ritmo no Recife ao lado dos convidados.