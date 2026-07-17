Após estreia no Nordeste, Bio Ritmo acelera expansão e confirma nova unidade na Zona Norte do Recife

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Após inaugurar sua primeira operação no Nordeste, em Boa Viagem, rede premium do Grupo Smart Fit já prepara novo endereço na capital pernambucana.

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Menos de 24 horas após inaugurar sua primeira unidade no Nordeste, a Bio Ritmo já tem novos planos para o Recife.

Durante o evento de abertura da academia premium em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, na noite da quarta-feira (15), os sócios confirmaram a chegada de uma segunda operação da marca à cidade, desta vez na Zona Norte.

A novidade foi anunciada pelos sócios operadores Nathália Luna Leal e Bruno Freitas Leal e o presidente do Grupo Smart Fit, Edgard Corona, que lideram a expansão da rede em Pernambuco.

Segundo eles, o novo empreendimento já está em construção e dará continuidade ao projeto de consolidar o Recife como uma das principais praças da Bio Ritmo fora do eixo Sudeste.

A confirmação da nova unidade acontece no mesmo momento em que a marca estreia oficialmente no mercado nordestino.

Integrante do Grupo Smart Fit, a Bio Ritmo é referência nacional no conceito de Wellness Center, unindo academia, modalidades especializadas, acompanhamento personalizado e experiências voltadas ao bem-estar.

Além da operação da Bio Ritmo, Nathália e Bruno também comandam os BEON Studios, ecossistema que reúne marcas como Aera Pilates, Jab House, Race Bootcamp, Tonus Gym e Vidya Yoga.

Parte dessas experiências já integra a unidade recém-inaugurada em Boa Viagem, reforçando a proposta de oferecer diferentes modalidades em um mesmo complexo de saúde e bem-estar.

A primeira unidade pernambucana da rede conta com musculação, piscina semiolímpica, sauna, aulas de spinning, pilates, hot yoga e natação.

O espaço foi apresentado ao público em uma noite exclusiva para convidados, que reuniu empresários, profissionais do setor fitness, influenciadores e executivos do Grupo Smart Fit.

Além de apresentar a nova unidade, a inauguração teve clima de festa. Rafa e Pipo Marques foram os responsáveis pelo show da noite e receberam uma participação especial de Bell Marques, que subiu ao palco para cantar alguns de seus sucessos e celebrar a estreia da Bio Ritmo no Recife ao lado dos convidados.