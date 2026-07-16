fechar
Agenda | Notícia

João e o Pé de Feijão estreia no Teatro do Parque neste fim de semana

Espetáculo é neste sábado na programação do Festival de Teatro para Crianças

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/07/2026 às 23:12
22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco
22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco - Foto: Fernando Marques

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A história do jovem que troca a única fonte de renda da família, uma vaca leiteira, por feijões mágicos habita o imaginário de pessoas de todas as idades ao redor do mundo.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Social1 (@blogsocial1)

Quem nunca viajou no caminho surpreendente acima das nuvens junto com João? O conto do britânico Joseph Jacobs vem sendo recontado desde o século 18, também no cinema e no teatro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A estreia da versão pernambucana deste clássico é uma das atrações do 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco deste final de semana.

O espetáculo João e o Pé de Feijão, com texto e direção de Roberto Oliveira, da Capibaribe Produções, ocupa o palco do Teatro do Parque neste sábado (18), às 16h. O elenco é formado por jovens talentos do teatro, com a supervisão da atriz veterana Clenira Melo.

Além do João e o Pé de Feijão, a programação do Festival inclui também Histórias pontilhadas, da Companhia Conta Gotas, que leva ao palco do Teatro Barreto Júnior, no sábado, às 11h, a saga de uma família de alfaiates e costureiras que percorre caminhos reais e imaginários com sua carroça mágica, construída a partir de retalhos, tecidos, linhas e memórias.

Com linguagem adequada ao público do Festival, a encenação aborda questões relacionadas à violação e à garantia de direitos da criança e do adolescente.

No domingo (19), às 11h, o Teatro do Parque recebe o musical Os 3 super porquinhos, na adaptação e direção artística de Roberto Costa, que também assina a produção deste sucesso, há 17 anos em cartaz.

No mesmo horário, no Teatro Barreto Júnior, às 11h, palhaçaria e drama shakespereano se misturam em Hamlet no circo, texto de Moisés Monteiro de Melo Neto e direção de José Francisco Filho, com atuação de Davison Wascley e João Ferreira.

O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) segue com a programação até 26 de julho. Realizado pela Métron Produções, o Festival tem o incentivo do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura do Recife / Fundação de Cultura Cidade do Recife / Secretaria de Cultura / Prefeitura da Cidade do Recife. Todas as sessões têm acessibilidade em Libras.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, nas modalidades meia, inteira e social, variável de acordo com o teatro. A programação está disponível no site do evento www.teatroparacrianca.com.br

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

SÁBADO (18 de julho) - João e o pé de feijão – ESTREIA

  • Local: Teatro do Parque, às 16h (Rua do Hospício, 81 Boa Vista)

Histórias pontilhadas

  • Local: Teatro Barreto Júnior, às 11h (Rua Estudante Jeremias Bastos - Pina)

DOMINGO (19 de julho)

Os 3 super porquinhos

  • Local: Teatro do Parque, às 11h (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista)

Hamlet no circo

  • Local: Teatro Barreto Júnior, às 11h (Rua Estudante Jeremias Bastos - Pina)

Ingressos: Vendas antecipadas no Sympla

  • De R$ 30,00 a R$ 120,00 (Ingresso Social: R$ 40,00 a R$ 50,00)
  • Todas as sessões têm acessibilidade em Libras

Leia Também

Leia também

Fitti apresenta show do celebrado álbum "Transespacial" dia 24 de julho, no Teatro do Parque
AGENDA SOCIAL1

Fitti apresenta show do celebrado álbum "Transespacial" dia 24 de julho, no Teatro do Parque
Fim de semana tem Tiê, Elomar, samba, pagode e FIG em PE
AGENDA SOCIAL1

Fim de semana tem Tiê, Elomar, samba, pagode e FIG em PE

Compartilhe

Tags