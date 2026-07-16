João e o Pé de Feijão estreia no Teatro do Parque neste fim de semana

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Espetáculo é neste sábado na programação do Festival de Teatro para Crianças

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A história do jovem que troca a única fonte de renda da família, uma vaca leiteira, por feijões mágicos habita o imaginário de pessoas de todas as idades ao redor do mundo.

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Quem nunca viajou no caminho surpreendente acima das nuvens junto com João? O conto do britânico Joseph Jacobs vem sendo recontado desde o século 18, também no cinema e no teatro.

A estreia da versão pernambucana deste clássico é uma das atrações do 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco deste final de semana.

O espetáculo João e o Pé de Feijão, com texto e direção de Roberto Oliveira, da Capibaribe Produções, ocupa o palco do Teatro do Parque neste sábado (18), às 16h. O elenco é formado por jovens talentos do teatro, com a supervisão da atriz veterana Clenira Melo.

Além do João e o Pé de Feijão, a programação do Festival inclui também Histórias pontilhadas, da Companhia Conta Gotas, que leva ao palco do Teatro Barreto Júnior, no sábado, às 11h, a saga de uma família de alfaiates e costureiras que percorre caminhos reais e imaginários com sua carroça mágica, construída a partir de retalhos, tecidos, linhas e memórias.

Com linguagem adequada ao público do Festival, a encenação aborda questões relacionadas à violação e à garantia de direitos da criança e do adolescente.

No domingo (19), às 11h, o Teatro do Parque recebe o musical Os 3 super porquinhos, na adaptação e direção artística de Roberto Costa, que também assina a produção deste sucesso, há 17 anos em cartaz.

No mesmo horário, no Teatro Barreto Júnior, às 11h, palhaçaria e drama shakespereano se misturam em Hamlet no circo, texto de Moisés Monteiro de Melo Neto e direção de José Francisco Filho, com atuação de Davison Wascley e João Ferreira.

O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) segue com a programação até 26 de julho. Realizado pela Métron Produções, o Festival tem o incentivo do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura do Recife / Fundação de Cultura Cidade do Recife / Secretaria de Cultura / Prefeitura da Cidade do Recife. Todas as sessões têm acessibilidade em Libras.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, nas modalidades meia, inteira e social, variável de acordo com o teatro. A programação está disponível no site do evento www.teatroparacrianca.com.br

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

SÁBADO (18 de julho) - João e o pé de feijão – ESTREIA

Local: Teatro do Parque, às 16h (Rua do Hospício, 81 Boa Vista)



Histórias pontilhadas

Local: Teatro Barreto Júnior, às 11h (Rua Estudante Jeremias Bastos - Pina)

DOMINGO (19 de julho)

Os 3 super porquinhos

Local: Teatro do Parque, às 11h (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista)

Hamlet no circo

Local: Teatro Barreto Júnior, às 11h (Rua Estudante Jeremias Bastos - Pina)



Ingressos: Vendas antecipadas no Sympla