Fitti apresenta show do celebrado álbum "Transespacial" dia 24 de julho, no Teatro do Parque

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Repertório traz canções do disco indicado ao Grammy Latino e músicas do projeto "Fitti Canta Ney"

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Com o troféu de Artista Revelação do Prêmio da Música Brasileira debaixo do braço, o recifense Fitti volta para casa com o show "Transespacial", baseado no disco de estreia de um dos cantores mais originais da atual cena nacional.

Selecionado pelo edital Natura Musical para circulação, o espetáculo chega ao Teatro do Parque dia 24 de julho, às 19h30, com repertório especialmente montado para a ocasião.

Além das canções que levaram a obra a ser indicada ao Grammy Latino, o encontro antecipa para os pernambucanos músicas de "Fitti Canta Ney", uma ode a Ney Matogrosso que vem ganhando os palcos do Brasil sob a perspectiva autoral e contemporânea impressa por Fitti, com produção de Pupillo e Marcus Preto.

O álbum “Transespacial” (2024), produzido por Zé Nigro, integra ritmos nordestinos, sintetizadores, beats eletrônicos e atmosferas espaciais para falar da relação do indivíduo com suas emoções e complexidades.

No show do Recife, Fitti convida a cantora e compositora Isabela Moraes, parceira no coletivo Reverbo, para participação no espetáculo, que vem com roupagem nova - do roteiro ao figurino ‘mais humano e menos intergaláctico’.

Os ingressos, a R$ 60 e R$ 30 (meia), estão à venda na Sympla.



Seja pela coragem e sensibilidade que definem sua criação ou pelo timbre singular e identidade sonora, Fitti é facilmente reconhecido pela sua arte, que o posiciona como uma voz essencial e particular da música brasileira contemporânea, como confirma seu histórico recente.

Este ano, com Zélia Duncan, protagonizou "Zélia & Fitti Cantam Ângela & Cauby”, espetáculo musical roteirizado pelo DJ Zé Pedro que une duas gerações da MPB para celebrar Ângela Maria e Cauby Peixoto.

Em 2025, grandes reconhecimentos. Fitti foi convidado a se apresentar ao lado de Vanessa da Mata no Prêmio da Música Brasileira em homenagem a Chitãozinho e Xororó, interpretando uma versão potente de “Galopeira”.

Também participou do episódio de estreia do programa “O Novo Sempre Vem”, conduzido por João Marcello Bôscoli, na TV Cultura.

A indicação de “Transespacial” ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" representou importante marco: Fitti foi o primeiro cantor transmasculino da história do prêmio a receber essa nomeação.

ORIGENS

Cantor, compositor, ator e produtor musical de 28 anos, Fitti começou a cantar aos 14, explorando os palcos locais e desenvolvendo uma identidade artística que atravessa gêneros, linguagens e formatos da música ao audiovisual, compondo, atuando e produzindo.

Participou de projetos aclamados como o espetáculo “Dominguinhos - Isso Aqui Tá Bom Demais” e a série “Só Se For Por Amor”, da Netflix.

Tem no Recife seu berço afetivo e criativo. “Sou um bairrista nato”, costuma dizer. Foi na capital pernambucana que construiu sua essência como artista e como pessoa.

Cresceu em uma casa onde a música era presença constante: “Painho e mainha cantavam pelas estradas, pelas alegrias e pelas tristezas do cotidiano”.

Dessa vivência, nasceu sua relação orgânica com o canto - primeiro nos shows improvisados na sala de casa e no pátio do colégio, depois em eventos e casas de espetáculos.

Suas referências musicais revelam a amplitude de seu repertório: de Flávio José a Cátia de França; de Anastácia a Groundation; de Ney Matogrosso a Tom Jobim; de Núbia Lafayette a Chico Science.

Essa diversidade molda uma sonoridade que ele próprio define com naturalidade: “Faço, de fato, Música Brasileira”. O termo MPB o abraça, mas sua obra vai além de rótulos, combinando nordestinidade, lirismo, intensidade e um timbre inconfundível.

Fitti em "Transespacial"

Dia 24 de julho de 2026, às 19h30

Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Informações: (81) 99488-6833 e @fitti_____

Ingressos à venda na Sympla: