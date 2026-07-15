Tributo resgata história da Boate Butterfly em noite de nostalgia no Recife

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A festa de nostalgia The Retrô realiza, no dia 25 de julho de 2026, a segunda edição do tributo à Boate Butterfly. O evento ocorre a partir das 21h, no Nexus Bar, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A noite tem como objetivo homenagear o legado da antiga casa noturna, que funcionou em Boa Viagem e se consolidou como um dos principais pontos de referência da cena LGBTQI+ em Pernambuco entre as décadas de 1990 e 2000.

Memória da cena artística e performances de época

A Boate Butterfly ficou conhecida nacionalmente na época por sua programação voltada a shows de transformistas, travestis e drag queens, com apresentações baseadas na arte do lip sync (dublagem).

Para recriar a atmosfera do antigo clube, a produção do evento reuniu profissionais que integraram o elenco original da casa.

Atrações confirmadas e homenagens

Performances: O transformista Eduardo Marques e a artista trans Christiane Falcão sobem ao palco para apresentações especiais.

O transformista Eduardo Marques e a artista trans Christiane Falcão sobem ao palco para apresentações especiais. Homenagens: A artista Sayuri Heiwa fará uma performance em memória de Rivianni Hannah, uma das figuras mais expressivas da história da Butterfly. Já a drag queen Fox Angel interpretará a personagem Madame Butterfly, atuando como anfitriã da noite.

A artista Sayuri Heiwa fará uma performance em memória de Rivianni Hannah, uma das figuras mais expressivas da história da Butterfly. Já a drag queen Fox Angel interpretará a personagem Madame Butterfly, atuando como anfitriã da noite. Música: O comando da pista de dança fica a cargo dos DJs Júnior Bomba e Marcílio, que faziam parte do circuito original da casa noturna de Boa Viagem.

Produção e resgate histórico

A festa The Retrô é idealizada e produzida pelo jornalista Fred Queiroz. O projeto cultural é voltado à recuperação da memória social e da história do entretenimento voltado ao público LGBTQI+ na capital pernambucana, destacando os artistas, os espaços de sociabilidade e as estéticas musicais que caracterizaram o período.

Serviço

2º Tributo à Boate Butterfly (Festa The Retrô)