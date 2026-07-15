Toy Story é atração gratuita no Shopping Patteo Olinda neste sábado (18)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ação infantil com os personagens da franquia de animação faz parte da programação especial de férias do centro de compras situado em Olinda.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Shopping Patteo Olinda, localizado em Casa Caiada, realiza neste sábado (18) um encontro temático gratuito com os personagens da franquia de animação Toy Story.

A atividade ocorre a partir das 15h, na varanda panorâmica situada no piso L3 do centro de compras. A ação faz parte da programação especial "Férias de Cinema", que promove eventos infantis gratuitos ao longo de todo o mês de julho.

Programação infantil de julho

O projeto "Férias de Cinema", que conta com o patrocínio da marca Johnny Joy, promove encontros temáticos inspirados em produções da cultura pop e do cinema sempre aos sábados.

Após realizar edições com personagens das franquias Sonic e Super Mario nas semanas anteriores, o cronograma de atividades gratuitas de julho será finalizado no dia 25 com a apresentação "Guerreiras do K-pop", que reunirá música, coreografias e recreação infantil.

Além das atividades gratuitas aos finais de semana, o centro de compras conta com uma estrutura temporária de lazer instalada na praça de eventos principal, no piso térreo.

Parque Mar de Diversões

O espaço recreativo "Mar de Diversões" funciona até o dia 3 de agosto, acompanhando o horário regular do shopping. A estrutura conta com os seguintes elementos:

Piscina de bolinhas e camas elásticas;

Brinquedo inflável com escorregador e circuito temático de tubarão;

Tapete interativo e mesas para atividades de pintura.

Os ingressos para o parque infantil têm valores que variam de acordo com o tempo de permanência na atração.

Para menores de cinco anos, é obrigatório o acompanhamento de um responsável maior de 18 anos durante toda a atividade.

Outras opções de lazer e serviços

O shopping mantém em operação a sua grade de entretenimento fixo para o período de férias escolares.

A estrutura do mall inclui o complexo de cinema Cinépolis com salas tradicionais e VIP, além de parques de diversões indoor e espaços de jogos eletrônicos. No piso L2, o Polo Infantil concentra operações comerciais e de recreação voltadas para a primeira infância.

Serviço