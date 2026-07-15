Toy Story é atração gratuita no Shopping Patteo Olinda neste sábado (18)
A ação infantil com os personagens da franquia de animação faz parte da programação especial de férias do centro de compras situado em Olinda.
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O Shopping Patteo Olinda, localizado em Casa Caiada, realiza neste sábado (18) um encontro temático gratuito com os personagens da franquia de animação Toy Story.
A atividade ocorre a partir das 15h, na varanda panorâmica situada no piso L3 do centro de compras. A ação faz parte da programação especial "Férias de Cinema", que promove eventos infantis gratuitos ao longo de todo o mês de julho.
Programação infantil de julho
O projeto "Férias de Cinema", que conta com o patrocínio da marca Johnny Joy, promove encontros temáticos inspirados em produções da cultura pop e do cinema sempre aos sábados.
Após realizar edições com personagens das franquias Sonic e Super Mario nas semanas anteriores, o cronograma de atividades gratuitas de julho será finalizado no dia 25 com a apresentação "Guerreiras do K-pop", que reunirá música, coreografias e recreação infantil.
Além das atividades gratuitas aos finais de semana, o centro de compras conta com uma estrutura temporária de lazer instalada na praça de eventos principal, no piso térreo.
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Parque Mar de Diversões
O espaço recreativo "Mar de Diversões" funciona até o dia 3 de agosto, acompanhando o horário regular do shopping. A estrutura conta com os seguintes elementos:
- Piscina de bolinhas e camas elásticas;
- Brinquedo inflável com escorregador e circuito temático de tubarão;
- Tapete interativo e mesas para atividades de pintura.
Os ingressos para o parque infantil têm valores que variam de acordo com o tempo de permanência na atração.
Para menores de cinco anos, é obrigatório o acompanhamento de um responsável maior de 18 anos durante toda a atividade.
Outras opções de lazer e serviços
O shopping mantém em operação a sua grade de entretenimento fixo para o período de férias escolares.
A estrutura do mall inclui o complexo de cinema Cinépolis com salas tradicionais e VIP, além de parques de diversões indoor e espaços de jogos eletrônicos. No piso L2, o Polo Infantil concentra operações comerciais e de recreação voltadas para a primeira infância.
Serviço
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Encontro com personagens de Toy Story
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Data: Sábado, 18 de julho de 2026, a partir das 15h
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Local: Varanda panorâmica do piso L3 do Shopping Patteo Olinda
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Endereço: Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, Casa Caiada, Olinda
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Entrada: Gratuita