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Nany People traz novo espetáculo de comédia ao Recife em agosto

A atriz e humorista apresenta a peça "Segunda Chance" no Teatro Luiz Mendonça, localizado na Zona Sul da capital pernambucana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/07/2026 às 16:34 | Atualizado em 15/07/2026 às 16:40
Com o humor afiado de sempre, Nany People interpreta uma mulher que acredita que o mundo gira em torno de si. Mas descobre, da forma mais surpreendente, que nem tudo é como ela quer.
Com o humor afiado de sempre, Nany People interpreta uma mulher que acredita que o mundo gira em torno de si. Mas descobre, da forma mais surpreendente, que nem tudo é como ela quer. - Divulgação

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O Teatro Luiz Mendonça, situado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, recebe no dia 6 de agosto, às 20h, o espetáculo "Segunda Chance". Estrelada por Nany People, a montagem propõe uma reflexão bem-humorada sobre as reviravoltas da vida, a necessidade de controle e a nossa capacidade de transformação diante do inesperado.

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Enredo e Proposta Cênica

A comédia acompanha a trajetória de uma personagem convicta de que é o centro do universo e a solução definitiva para todos os problemas das pessoas ao seu redor. Contudo, ela se depara com um momento de transição em que suas certezas são colocadas à prova, sendo forçada a reavaliar suas próprias atitudes, ouvir opiniões alheias e abrir mão da necessidade de controle absoluto.

Com humor afiado, "Segunda Chance" cutuca e diverte o espectador sobre questões cotidianas, tais como a gestão do tempo, as relações interpessoais e o que fazemos com a oportunidade de reescrever a nossa própria história.

Ficha Técnica e Produção

O espetáculo é uma criação de Nany People e Marcos Guimarães, sob texto do escritor e comediante Bruno Motta. A concepção técnica reúne profissionais renomados do cenário artístico nacional:

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  • Com: Nany People
  • Obra de: Bruno Motta
  • Concepção Visual: Marcos Guimarães
  • Direção Musical: Ricardo Severo
  • Iluminação: Lucca Villas-Boas
  • Figurino: Fábio Ferreira
  • Assessoria de Imprensa: Prisma Colab
  • Produção Executiva: MG8 Cultural
  • Produção Local: Mais Representações

Serviço

  • Espetáculo: Segunda Chance
  • Data: 6 de agosto
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)

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