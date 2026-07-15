Nany People traz novo espetáculo de comédia ao Recife em agosto
A atriz e humorista apresenta a peça "Segunda Chance" no Teatro Luiz Mendonça, localizado na Zona Sul da capital pernambucana.
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O Teatro Luiz Mendonça, situado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, recebe no dia 6 de agosto, às 20h, o espetáculo "Segunda Chance". Estrelada por Nany People, a montagem propõe uma reflexão bem-humorada sobre as reviravoltas da vida, a necessidade de controle e a nossa capacidade de transformação diante do inesperado.
Enredo e Proposta Cênica
A comédia acompanha a trajetória de uma personagem convicta de que é o centro do universo e a solução definitiva para todos os problemas das pessoas ao seu redor. Contudo, ela se depara com um momento de transição em que suas certezas são colocadas à prova, sendo forçada a reavaliar suas próprias atitudes, ouvir opiniões alheias e abrir mão da necessidade de controle absoluto.
Com humor afiado, "Segunda Chance" cutuca e diverte o espectador sobre questões cotidianas, tais como a gestão do tempo, as relações interpessoais e o que fazemos com a oportunidade de reescrever a nossa própria história.
Ficha Técnica e Produção
O espetáculo é uma criação de Nany People e Marcos Guimarães, sob texto do escritor e comediante Bruno Motta. A concepção técnica reúne profissionais renomados do cenário artístico nacional:
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- Com: Nany People
- Obra de: Bruno Motta
- Concepção Visual: Marcos Guimarães
- Direção Musical: Ricardo Severo
- Iluminação: Lucca Villas-Boas
- Figurino: Fábio Ferreira
- Assessoria de Imprensa: Prisma Colab
- Produção Executiva: MG8 Cultural
- Produção Local: Mais Representações
Serviço
- Espetáculo: Segunda Chance
- Data: 6 de agosto
- Horário: 20h
- Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)