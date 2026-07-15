Nando Reis apresenta nova turnê romântica no Recife durante festival

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O cantor e compositor Nando Reis trará ao Recife a sua nova turnê, intitulada "Pra Você Guardei o Amor". A apresentação está confirmada para o dia 7 de novembro de 2026, no Parque Dona Lindu, situado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

O show integra a programação da segunda edição pernambucana do festival Clássicos do Brasil, que também contará com apresentações de Humberto Gessinger e da banda CPM 22 na mesma data.

Clássicos do Brasil - Divulgação-PECK

A nova turnê do artista paulista foca em seu repertório romântico, reunindo composições de diferentes fases de sua carreira, faixas de seu trabalho de estúdio mais recente e releituras de canções de amor que influenciaram sua trajetória.

Estrutura do show e arranjos de palco

No palco, Nando Reis é acompanhado por uma banda que conta com a percussionista Lan Lanh, além de Walter Villaça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo), Alex Veley (teclados), Eduardo Schuler (bateria) e Sebastião Reis (violão). A direção artística e o projeto visual do espetáculo são assinados por Batman Zavareze.

Nando Reis - Leo Aversa

Festival Clássicos do Brasil em novo formato

Após realizar sua primeira edição recifense em um espaço fechado em 2025, o festival Clássicos do Brasil migra em 2026 para o formato ao ar livre no Parque Dona Lindu. O evento, que teve origem no Rio de Janeiro em 2023, projeta uma estrutura com praça de alimentação, área de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD) e espaços de convivência.

Programação dividida por ritmos

Sexta-feira (6 de novembro): A abertura do evento é dedicada a vertentes do samba, MPB e hip-hop, trazendo ao palco os cantores Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge.

A abertura do evento é dedicada a vertentes do samba, MPB e hip-hop, trazendo ao palco os cantores Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge. Sábado (7 de novembro): Noite voltada ao pop rock e rock nacional, com os shows de CPM 22, Humberto Gessinger e Nando Reis.

Noite voltada ao pop rock e rock nacional, com os shows de CPM 22, Humberto Gessinger e Nando Reis. Domingo (8 de novembro): Batizado de "Domingo no Parque", o último dia do evento é gratuito e voltado à produção cultural pernambucana, com apresentações de Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

Nando Reis - Leo Aversa

Serviço

Festival Clássicos do Brasil

Local: Parque Dona Lindu (Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)

Parque Dona Lindu (Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife) Datas: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

6, 7 e 8 de novembro de 2026 Ingressos: Plataforma Bilheteria Digital

Programação completa de shows

Sexta-feira, 6 de novembro (Abertura dos portões às 18h30):

Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge.

Sábado, 7 de novembro (Abertura dos portões às 18h30):

CPM 22, Humberto Gessinger e Nando Reis.

Domingo, 8 de novembro (Abertura dos portões às 15h):

Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra (entrada gratuita).