fechar
Agenda | Notícia

Nando Reis apresenta nova turnê romântica no Recife durante festival

O cantor paulista é uma das atrações confirmadas do festival Clássicos do Brasil, que ocorre em novembro em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/07/2026 às 11:43 | Atualizado em 15/07/2026 às 11:46
Nando Reis
Nando Reis - Leo Aversa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O cantor e compositor Nando Reis trará ao Recife a sua nova turnê, intitulada "Pra Você Guardei o Amor". A apresentação está confirmada para o dia 7 de novembro de 2026, no Parque Dona Lindu, situado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

O show integra a programação da segunda edição pernambucana do festival Clássicos do Brasil, que também contará com apresentações de Humberto Gessinger e da banda CPM 22 na mesma data.

Divulgação-PECK
Clássicos do Brasil - Divulgação-PECK

A nova turnê do artista paulista foca em seu repertório romântico, reunindo composições de diferentes fases de sua carreira, faixas de seu trabalho de estúdio mais recente e releituras de canções de amor que influenciaram sua trajetória.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Estrutura do show e arranjos de palco

No palco, Nando Reis é acompanhado por uma banda que conta com a percussionista Lan Lanh, além de Walter Villaça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo), Alex Veley (teclados), Eduardo Schuler (bateria) e Sebastião Reis (violão). A direção artística e o projeto visual do espetáculo são assinados por Batman Zavareze.

Leo Aversa
Nando Reis - Leo Aversa

Festival Clássicos do Brasil em novo formato

Após realizar sua primeira edição recifense em um espaço fechado em 2025, o festival Clássicos do Brasil migra em 2026 para o formato ao ar livre no Parque Dona Lindu. O evento, que teve origem no Rio de Janeiro em 2023, projeta uma estrutura com praça de alimentação, área de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD) e espaços de convivência.

Programação dividida por ritmos

  • Sexta-feira (6 de novembro): A abertura do evento é dedicada a vertentes do samba, MPB e hip-hop, trazendo ao palco os cantores Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge.
  • Sábado (7 de novembro): Noite voltada ao pop rock e rock nacional, com os shows de CPM 22, Humberto Gessinger e Nando Reis.
  • Domingo (8 de novembro): Batizado de "Domingo no Parque", o último dia do evento é gratuito e voltado à produção cultural pernambucana, com apresentações de Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

Leo Aversa
Nando Reis - Leo Aversa

Serviço

Festival Clássicos do Brasil

  • Local: Parque Dona Lindu (Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)
  • Datas: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
  • Ingressos: Plataforma Bilheteria Digital

Programação completa de shows

Sexta-feira, 6 de novembro (Abertura dos portões às 18h30):
Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge.

Sábado, 7 de novembro (Abertura dos portões às 18h30):
CPM 22, Humberto Gessinger e Nando Reis.

Domingo, 8 de novembro (Abertura dos portões às 15h):
Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra (entrada gratuita).

Leia também

Flávio Andradde apresenta novo show "Como Sobreviver à Própria Família?" no Teatro Guararapes
Agenda

Flávio Andradde apresenta novo show "Como Sobreviver à Própria Família?" no Teatro Guararapes
Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga
SHOWS

Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga

Compartilhe

Tags