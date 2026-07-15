Fortaleza lidera ranking de destinos nordestinos mais buscados para as férias de julho, aponta Booking.com
Pesquisa mostra preferência dos brasileiros por cidades litorâneas durante o período de férias escolares, com João Pessoa, Maceió e mais em destaque
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As praias do Nordeste seguem entre as principais escolhas dos brasileiros para as férias de julho. Um levantamento da Booking.com revela que cidades da região concentram boa parte das buscas por hospedagem para o período, reforçando a preferência dos viajantes por destinos que combinam sol, mar e opções de lazer durante as férias escolares.
De acordo com a plataforma de reservas, Fortaleza aparece na liderança entre os destinos nordestinos mais buscados pelos brasileiros para viajar em julho. Na sequência estão João Pessoa, Maceió, Porto Seguro e Salvador.
Destinos nordestinos mais buscados para julho
O ranking elaborado pela Booking.com reúne os cinco destinos do Nordeste mais procurados por viajantes brasileiros para hospedagem durante o mês de julho de 2026.
- Fortaleza (CE)
- João Pessoa (PB)
- Maceió (AL)
- Porto Seguro (BA)
- Salvador (BA)
O resultado reforça a força do litoral nordestino durante o período de férias, quando milhares de turistas aproveitam o clima mais seco em boa parte da região para viajar.
Famílias também priorizam praias do Nordeste
Entre as famílias brasileiras, o cenário é semelhante. Fortaleza também ocupa a primeira posição, seguida por Porto Seguro e João Pessoa. Porto de Galinhas, em Pernambuco, aparece entre os cinco destinos mais buscados, ao lado de Maceió.
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Confira o ranking:
- Fortaleza (CE)
- Porto Seguro (BA)
- João Pessoa (PB)
- Porto de Galinhas (PE)
- Maceió (AL)
Segundo a Booking.com, os dados refletem as pesquisas realizadas na plataforma para hospedagem durante o mês de julho de 2026, indicando as preferências dos usuários na fase de planejamento das viagens.
O levantamento considera buscas realizadas entre 1º de maio e 16 de junho de 2026 para hospedagens no mês de julho. Por se tratar de dados de pesquisa na plataforma, os resultados não representam, necessariamente, os destinos mais reservados para o período.