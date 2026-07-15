Fim de semana tem Tiê, Elomar, samba, pagode e FIG em PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Agenda entre 16 e 19 de julho reúne shows, festas, rodas de samba e atrações do Festival de Inverno de Garanhuns

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O fim de semana promete ser movimentado para quem busca música e entretenimento em Pernambuco. Entre os dias 16 e 19 de julho, Recife e Garanhuns recebem atrações que vão do pop ao reggae, passando pelo samba, pagode, rap, rock e sertanejo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Social1 (@blogsocial1)

A programação começa na quinta-feira (16), às 20h, na Casa Estação da Luz, com a cantora Tiê, que apresenta o show Esgotada e Amorosa. Os ingressos estão disponíveis.

No mesmo dia, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) segue sua programação com apresentações de Felipe & Rodrigo, Diego & Victor Hugo e Matheus & Kauan, além da atração selecionada por convocatória.

Na sexta-feira (17), o público recifense terá uma oportunidade especial de reencontrar um dos maiores nomes da música brasileira. Após anos longe dos palcos pernambucanos, Elomar retorna ao Recife com o espetáculo Uma Cantoria para Vital, às 20h, no Teatro do Parque.

Também às 20h, o Quintal do Sossego recebe a festa Nirvana Inferno Astral.

A nostalgia do pagode dos anos 1990 também marca presença na sexta-feira. Um catamarã será palco de uma festa especial com Chrigor, Pagunça, Arria Samba e Quarenta+, prometendo uma madrugada embalada pelos sucessos que marcaram época.

Mais tarde, às 21h, o Mirante do Paço recebe mais uma edição da festa Batuke.

No FIG, a sexta será dedicada ao rap e ao hip-hop, com shows de Tribo da Periferia, Hungria e Filipe Ret.

O sábado (18) chega recheado de opções para os amantes do samba e do pagode. Às 14h, acontece o Samba do Bonfim, no Clube Vassourinhas. Uma hora depois, às 15h, o Círculo Militar do Recife recebe o evento De Cara com Jorge.

Às 16h, a festa continua na Villa 219 com o Pagodêa. Já às 21h, o Brilho Cultural promove a Brilho Reggae Night.

Em Garanhuns, o sábado será marcado por uma das noites mais aguardadas do FIG. O palco recebe Os Paralamas do Sucesso, Detonautas e Capital Inicial, reunindo grandes nomes do rock nacional.

Encerrando a programação, o domingo (19) traz ao FIG uma mistura de axé e música baiana com shows de Cheiro de Amor, Rafa e Pipo Marques e Claudia Leitte.

Com atrações para diferentes públicos e estilos musicais, o fim de semana oferece opções para quem pretende curtir a agenda cultural em Pernambuco, seja na capital ou no Agreste.