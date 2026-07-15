Departamento desembarca no Recife para comandar edição itinerante do Club Nox

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A tradicional marca da cena eletrônica recifense Nox promove edição itinerante em parceria com a produtora Moovment com atração internacional.

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O duo de música eletrônica Departamento se apresenta em Pernambuco no dia 7 de agosto de 2026. A dupla é a principal atração da edição itinerante da Nox, marca que marcou a vida noturna do Recife. O evento, realizado em parceria com a produtora Moovment, contará com um set estendido dos headliners, conhecidos pela mistura de vertentes como Indie Dance e Tech.

Com projeção no cenário internacional, o Departamento soma no currículo remixes oficiais para artistas como Tears For Fears, Tiësto, The Chainsmokers e Zerb, além do suporte de DJs como Rüfüs Du Sol, Solomun, Meduza e Vintage Culture.

Resgate histórico da cena eletrônica local

O selo Nox Club mantém a memória da antiga boate Nox, que funcionou entre os anos de 2006 e 2011 no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Com uma estrutura física de 1.100 metros quadrados, o espaço físico original se destacou na época pelo projeto pioneiro de iluminação em painéis de LED, que se tornou uma das principais características visuais da casa noturna.

A produção desta edição itinerante é assinada pela ACT Grupo em parceria com a Moovment Music. De acordo com a organização, a proposta do evento é recriar a atmosfera de um clube fechado.

Ambientação: O espaço contará com cenografia inspirada na identidade visual clássica da antiga boate.

O espaço contará com cenografia inspirada na identidade visual clássica da antiga boate. Setores: A divisão das áreas internas foi planejada para reproduzir a distribuição de espaços que caracterizava a pista original de Boa Viagem.

A divisão das áreas internas foi planejada para reproduzir a distribuição de espaços que caracterizava a pista original de Boa Viagem. Localização: O local exato onde será montada a estrutura provisória na Região Metropolitana do Recife será divulgado posteriormente pela organização.

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