Caixa Cultural Recife recebe segunda semana do Festival Pintando o 7

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Programação no Bairro do Recife reúne espetáculo de teatro, oficina de danças regionais e apresentação do Balé Popular do Recife

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A Caixa Cultural Recife, localizada no Bairro do Recife, recebe de 17 a 19 de julho a segunda semana do Festival Pintando o 7 – Atividades Culturais para Família.

O evento apresenta uma programação voltada para o público infantil e familiar, abrangendo manifestações de teatro, dança e oficinas formativas.

Os ingressos para as atividades estão disponíveis na bilheteria do espaço e no site oficial da instituição.

Oficinas e espetáculos de teatro

A programação da semana tem início na sexta-feira (17), às 10h30, com a oficina "Danças Populares do Nordeste".

Ministrada pelas bailarinas Angela Fischer e Angélica Madureira, integrantes do Balé Popular do Recife, a atividade propõe uma introdução prática a ritmos tradicionais do estado, como o frevo, maracatu, coco, ciranda, caboclinhos e cavalo-marinho.

Também na sexta-feira (17), às 15h, e no sábado (18), em duas sessões (às 11h e às 15h), o palco da Caixa Cultural recebe o espetáculo Quatro Luas, montagem do grupo O Bando Coletivo de Teatro.

Inspirada no universo do poeta espanhol Federico García Lorca, a peça infantil une teatro de formas animadas, bonecos e música executada ao vivo para narrar a jornada de um jovem cigano.

Dança e projeções para as próximas semanas

No domingo (19), às 11h e às 15h, o Balé Popular do Recife apresenta a coreografia Nordeste – A Dança do Brasil.

A apresentação faz parte das comemorações oficiais de 50 anos de fundação da companhia, conhecida historicamente pelo trabalho de pesquisa e estilização das danças folclóricas locais.

O festival segue até o final do mês. Na quarta-feira (22), o espaço sedia o "Primeiro Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7", reunindo pesquisadores e educadores para debater políticas públicas e acessibilidade nas artes.

Na sequência, a partir do dia 24 de julho, a programação conta com a oficina e o espetáculo O Pequeno Herói Preto, estrelado pelo artista carioca Júnior Dantas, que aborda temas de ancestralidade por meio da linguagem dos super-heróis.

As sessões de sábado do espetáculo contarão com acessibilidade em Libras.

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