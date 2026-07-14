Salu 80 / Canavial 20 encerra turnê de apresentações gratuitas no Recife
A última apresentação da aula-espetáculo que homenageia o Mestre Salustiano acontece nesta quarta-feira no Compaz Eduardo Campos, na Zona Norte.
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A turnê do espetáculo “Salu 80 / Canavial 20 – Herança de um Brincante” realiza a sua última apresentação nesta quarta-feira (15), no Recife. O projeto, que homenageia a trajetória e o legado cultural do Mestre Salustiano, terá como palco o Centro Comunitário da Paz (Compaz) Eduardo Campos, localizado no bairro do Alto Santa Terezinha. A apresentação começa às 15h e tem acesso gratuito ao público.
A circulação da montagem percorreu diferentes unidades da rede Compaz ao longo das últimas semanas na capital pernambucana. A proposta une apresentações artísticas e momentos formativos sobre a identidade cultural do estado.
Trajetória e celebração de aniversário
O projeto é dividido em duas partes integradas na mesma apresentação. A primeira etapa aborda a trajetória de vida de Mestre Salustiano, destacando sua atuação como brincante e defensor de manifestações tradicionais do Nordeste.
A segunda parte celebra as duas décadas de existência do Samba no Canavial, iniciativa idealizada e coordenada por Pedro Salustiano, um dos filhos do homenageado. Esta etapa do espetáculo promove a fusão de música e dança a partir de ritmos locais, como maracatu, frevo, cavalo-marinho e caboclinhos.
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O artista Pedro Salustiano, que comanda a apresentação, iniciou sua trajetória na cultura popular na infância. Com passagens por grupos como o Arraial de Ariano Suassuna e o Grial de Dança, ele atualmente atua como mestre do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda. No espetáculo, o músico e dançarino busca manter viva a herança dos folguedos populares absorvidos no convívio familiar e comunitário.
A iniciativa é realizada pela Casa da Rabeca do Brasil, com patrocínio do Banco do Nordeste e apoio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz da Prefeitura do Recife.
Memória do Mestre Salustiano
Nascido em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Mestre Salustiano (1945–2008) foi uma das principais lideranças da cultura popular do estado. Ao longo de sua trajetória, envolveu-se com o cavalo-marinho, maracatu de baque solto, ciranda, coco e mamulengo.
Em 1990, recebeu o título de Notório Saber pelo Conselho Estadual de Cultura e, posteriormente, o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O artista também foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural em 2001 e declarado Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005.
Serviço
- Evento: Turnê “Salu 80 / Canavial 20 – Herança de um Brincante”
- Data: Quarta-feira, 15 de julho de 2026
- Horário: 15h
- Local: Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha, Recife)
- Entrada: Gratuita