Mestre Zuza de Tracunhaém leva inovação e tradição centenária da família à maior feira de artesanato da América Latina

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Aos 68 anos, o artista apresenta ao público uma série inédita de painel cerâmico inspirados na identidade cultural pernambucana

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Turistas, visitantes e moradores que passarem pela Alameda dos Mestres durante a 26ª Fenearte, até este domingo, 19 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, encontrarão no estande do artista visual José Edvaldo Batista, o Mestre Zuza, uma novidade que une tradição e inovação.

Aos 68 anos, o mestre de Tracunhaém apresentará ao público uma série inédita de painel cerâmico inspirados na identidade cultural pernambucana.

Produzidos manualmente, as peças são compostas por pequenos quadriláteros com aproximadamente o tamanho de uma palma da mão.

As peças trazem elementos que remetem à identidade, à paisagem, ao simbolismo e ao regionalismo pernambucano, em uma composição que mistura subjetividade e realismo para retratar diferentes expressões da cultura do Estado.

"Essa ideia surgiu a partir de uma encomenda feita por uma cliente, em janeiro deste ano. Eu topei o desafio e, de lá para cá, não parei mais. Todos os dias tenho recebido encomendas de várias partes do Brasil e até do exterior. Agora chegou a vez de levar esse trabalho para a Fenearte. Os valores variam de acordo com cada peça e elas podem compor diferentes ambientes, como salas, cozinhas, banheiros e também espaços comerciais, como restaurantes, escritórios e salas de reunião", conta Mestre Zuza.

Além das novidades das artes visuais, o artista levará para a Fenearte suas tradicionais esculturas sacras e obras figurativas em barro, marca registrada da família Batista, que há mais de cem anos mantém viva uma das mais importantes tradições artísticas de Tracunhaém, município reconhecido nacionalmente pela produção cerâmica.

Dos dez irmãos da família Batista, Mestre Zuza é quem segue mantendo viva essa herança cultural. Com a morte dos pais e dos irmãos, coube ao mestre a missão de preservar e transmitir esse saber, que agora começa a ser compartilhado com os dois netos.

Com a aproximação da Fenearte, a rotina do artista ganhou um ritmo ainda mais intenso. O dia começa às 4h da manhã e só termina perto da meia-noite. São poucas horas de sono e muitas horas dedicadas ao barro, às tintas e aos acabamentos das peças que seguirão para Olinda.

No quintal de casa, Mestre Zuza divide o espaço entre a vida cotidiana e o processo criativo do ateliê. É ali, cercado por esculturas, ferramentas e obras espalhadas em diferentes etapas de produção, que ele passa boa parte do dia moldando santos, personagens e, neste ano, os painéis de cerâmica inspirados na cultura pernambucana.

Cada peça nasce devagar, entre momentos de silêncio, concentração e paciência. Mais do que trabalho, a arte é a forma que Mestre Zuza encontrou para manter viva a memória da família e uma tradição que atravessa mais de um século da cultura popular de Pernambuco.

"Meu maior sonho é me tornar Patrimônio Vivo de Pernambuco. Seria o maior presente da minha vida, porque minha arte continuaria viva na memória dos pernambucanos e do Brasil. Hoje, meus netos já começam a aprender esse ofício, e isso me dá a certeza de que a história da nossa família vai continuar", afirma o mestre.

Integrante da Alameda dos Mestres há mais de 20 anos, Mestre Zuza retorna à Fenearte reafirmando a capacidade de renovação da arte popular pernambucana, unindo memória, ancestralidade e inovação em cada peça produzida em Tracunhaém.

Mestre Zuza de Tracunhaém leva inovação e tradição centenária da família à maior feira de artesanato da América Latina