Espetáculo Patrulha Canina abre venda de ingressos no Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Ao vivo, "Patrulha Canina – Superpoderes em Ação" desembarca em agosto com sessão única

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O espetáculo infantil “Patrulha Canina – Superpoderes em Ação” confirma apresentação inédita e ao vivo no Recife.

Os ingressos já estão à venda pela internet. Com sessão única às 16h, o espetáculo será apresentado no dia 22 de agosto, no palco do Teatro do IMIP, no bairro da Boa Vista.

Com mais ação, emoção e muita diversão, o novo show conta com efeitos especiais, superpoderes e uma missão inédita que promete muita aventura para o público, garantindo mais interação com o público do começo ao fim.

A proposta do espetáculo da Patrulha Canina, realizado pela Magia Produções é de levar uma aventura eletrizante, em que coragem, amizade e trabalho em equipe serão fundamentais.

Ingressos:

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou pelo Instagram da produção: @magiaproducoestour. Os valores são de R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira).

A peça tem classificação livre para toda a família e oferece meia-entrada, mediante comprovação, para crianças, estudantes e idosos. De acordo com a organização, crianças de até 2 anos não pagam, desde que permaneçam no colo do responsável. O espetáculo tem duração de 50 minutos.

Espetáculo Patrulha Canina abre venda de ingressos no Recife