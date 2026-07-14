Espetáculo Patrulha Canina abre venda de ingressos no Recife
Ao vivo, "Patrulha Canina – Superpoderes em Ação" desembarca em agosto com sessão única
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O espetáculo infantil “Patrulha Canina – Superpoderes em Ação” confirma apresentação inédita e ao vivo no Recife.
Os ingressos já estão à venda pela internet. Com sessão única às 16h, o espetáculo será apresentado no dia 22 de agosto, no palco do Teatro do IMIP, no bairro da Boa Vista.
Com mais ação, emoção e muita diversão, o novo show conta com efeitos especiais, superpoderes e uma missão inédita que promete muita aventura para o público, garantindo mais interação com o público do começo ao fim.
A proposta do espetáculo da Patrulha Canina, realizado pela Magia Produções é de levar uma aventura eletrizante, em que coragem, amizade e trabalho em equipe serão fundamentais.
Ingressos:
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou pelo Instagram da produção: @magiaproducoestour. Os valores são de R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira).
A peça tem classificação livre para toda a família e oferece meia-entrada, mediante comprovação, para crianças, estudantes e idosos. De acordo com a organização, crianças de até 2 anos não pagam, desde que permaneçam no colo do responsável. O espetáculo tem duração de 50 minutos.
Espetáculo Patrulha Canina abre venda de ingressos no Recife
- Quando: sábado, 22 de agosto
- Horário: sessão única às 16h
- Entrada: R$70,00 (inteira) e R$ 35 (meia)
- Local: Teatro do Imip - Rua dos Coelhos, nº 300, Recife
- Onde comprar: https://www.bilheteriadigital.com/patrulha-canina-super-poderes-22-de-agosto e na bilheteria do teatro, apenas do dia do evento
- Mais informações: @magiaproducoestour