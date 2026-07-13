Virtuosi leva o melhor da música clássica ao Festival de Inverno de Garanhuns

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Programação começa dia 16 de julho com o tenor Thiago Arancam e orquestra e segue até dia 25, com renomados artistas nacionais e internacionais

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Após três especiais noites em Gravatá, o festival Virtuosi segue espalhando emoção e acorde no Agreste pernambucano.

De 16 a 18 e de 23 a 25 de julho, Garanhuns recebe grandes intérpretes, orquestras e solistas brasileiros e internacionais para concertos na 19ª edição do Virtuosi na Serra, dentro da programação do Festival de Inverno de Garanhuns.

Entre os nomes que pela primeira vez integram a maratona de música clássica, estão o tenor Thiago Arancam, o pianista franco-libanês Ziad Kreidy, o flautista pernambucano Cesar Michiles e o pianista fluminense André Mehmari.

As seis apresentações acontecem na Capela do Seminário São José, sempre às 19h, e com acesso gratuito. Com patrocínio da Prefeitura de Garanhuns, o Virtuosi tem direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, fundadora do projeto.

A abertura, no dia 16 de julho, será com o recital "Uma Noite com Thiago Arancam". Protagonista da versão brasileira de ‘O Fantasma da Ópera’ e apadrinhado por Plácido Domingos, o tenor estará acompanhado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão, para apresentar repertório que vai de Bach e Tchaikovsky a Roberto Carlos e Tom Jobim.

Com mais de 700 apresentações em 40 países, Arancam construiu carreira nos principais palcos da ópera mundial, incluindo a Ópera de Viena, a Ópera de Roma e o Teatro Bolshoi.

No recital “O Piano Clássico”, dia 17, o franco-libanês Ziad Kreidy toca obras de Haydn, Mozart e Schubert. Pianista, compositor e musicólogo radicado em Paris, Kreidy é reconhecido por suas interpretações refinadas e pela pesquisa sonora, criação musical e pelo diálogo entre diferentes tradições.

A programação segue, no dia 18, com “O Frevo em Concerto”, encontro entre o flautista recifense Cesar Michiles, referência na renovação do frevo instrumental, e o pianista, compositor e multi-instrumentista André Mehmari, um dos nomes mais importantes da música instrumental brasileira contemporânea.

No repertório, o ritmo pernambucano Patrimônio Cultural da Humanidade surge através de obras de compositores como Capiba, Egberto Gismonti e Jota Michiles.

Dia 23 de julho, inaugurando a segunda semana do festival, apresenta-se o Duo Altino, formado pela pianista Ana Lúcia Altino e pelo violoncelista Leonardo Altino. Mãe e filho tocam programa dedicado a Bach, Bridge, Bloch, Bartók e Schubert.

Com carreira consolidada nas Américas, Europa e Ásia, Leonardo Altino é vencedor do Concurso Internacional de Violoncelo de Viña del Mar, e Ana Lúcia Altino, solista das grandes orquestras do país, atuou em importantes movimentos pelo fortalecimento da música erudita em Pernambuco e na Paraíba ao lado de seu marido, o maestro Rafael Garcia.

Dia 24, o concerto “Stravaganza Musicale” reúne três pernambucanos de destaque na cena instrumental. A flautista Sabrina Santos, a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e o pianista gravataense Luis Felipe de Oliveira fazem reverência à música francesa.

O encerramento, no dia 25, acontece com “A Voz do Violoncelo”, um novo palco para o violoncelista Leonardo Altino, desta vez atuando como solista da Orquestra Jovem de Pernambuco, comandada pelo maestro Nilson Galvão, interpretando obras de Vivaldi, Haydn e Elgar.

SOBRE O FESTIVAL

Criado em 1998 no Recife, o Virtuosi é um dos maiores festivais de música de câmara do Brasil. Fundado pelos músicos Rafael e Ana Lúcia Garcia, tem se destacado por seu compromisso com a promoção da música erudita e a formação de plateias.

Ao longo de quase três décadas, o Virtuosi tem trazido grandes artistas e consolidado sua posição no cenário cultural brasileiro, com apresentações em diversas cidades de Pernambuco, além de eventos especiais como o Virtuosi Brasil, Virtuosi Sem Fronteiras e Virtuosi Século XXI.

O festival tem sido um pilar no desenvolvimento da música de câmara no Brasil, promovendo masterclasses, workshops e concertos com instrumentistas de várias nacionalidades, sempre com a missão de enriquecer a cena cultural do país.

19º VIRTUOSI NA SERRA – GARANHUNS

Local: Capela do Seminário São José

Horário dos concertos: 19h

Entrada gratuita

16 de julho



Uma Noite com Thiago Arancam

Thiago Arancam, tenor

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

17 de julho



O Piano Clássico

Ziad Kreidy, piano

18 de julho



O Frevo em Concerto

Cesar Michiles, flauta

André Mehmari, piano

23 de julho



Duo Altino

Leonardo Altino, violoncelo

Ana Lúcia Altino, piano

24 de julho



Stravaganza Musicale

Sabrina Santos, flauta

Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano

Luis Felipe de Oliveira, piano

25 de julho

