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Virtuosi leva o melhor da música clássica ao Festival de Inverno de Garanhuns

Programação começa dia 16 de julho com o tenor Thiago Arancam e orquestra e segue até dia 25, com renomados artistas nacionais e internacionais

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/07/2026 às 20:17
Virtuosi é música clássica no Festival de Inverno de Garanhuns
Virtuosi é música clássica no Festival de Inverno de Garanhuns - Foto: Hannah Carvalho

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Após três especiais noites em Gravatá, o festival Virtuosi segue espalhando emoção e acorde no Agreste pernambucano.

De 16 a 18 e de 23 a 25 de julho, Garanhuns recebe grandes intérpretes, orquestras e solistas brasileiros e internacionais para concertos na 19ª edição do Virtuosi na Serra, dentro da programação do Festival de Inverno de Garanhuns.

Entre os nomes que pela primeira vez integram a maratona de música clássica, estão o tenor Thiago Arancam, o pianista franco-libanês Ziad Kreidy, o flautista pernambucano Cesar Michiles e o pianista fluminense André Mehmari.

As seis apresentações acontecem na Capela do Seminário São José, sempre às 19h, e com acesso gratuito. Com patrocínio da Prefeitura de Garanhuns, o Virtuosi tem direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, fundadora do projeto.

A abertura, no dia 16 de julho, será com o recital "Uma Noite com Thiago Arancam". Protagonista da versão brasileira de ‘O Fantasma da Ópera’ e apadrinhado por Plácido Domingos, o tenor estará acompanhado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão, para apresentar repertório que vai de Bach e Tchaikovsky a Roberto Carlos e Tom Jobim.

Com mais de 700 apresentações em 40 países, Arancam construiu carreira nos principais palcos da ópera mundial, incluindo a Ópera de Viena, a Ópera de Roma e o Teatro Bolshoi.

No recital “O Piano Clássico”, dia 17, o franco-libanês Ziad Kreidy toca obras de Haydn, Mozart e Schubert. Pianista, compositor e musicólogo radicado em Paris, Kreidy é reconhecido por suas interpretações refinadas e pela pesquisa sonora, criação musical e pelo diálogo entre diferentes tradições.

A programação segue, no dia 18, com “O Frevo em Concerto”, encontro entre o flautista recifense Cesar Michiles, referência na renovação do frevo instrumental, e o pianista, compositor e multi-instrumentista André Mehmari, um dos nomes mais importantes da música instrumental brasileira contemporânea.

No repertório, o ritmo pernambucano Patrimônio Cultural da Humanidade surge através de obras de compositores como Capiba, Egberto Gismonti e Jota Michiles.

Dia 23 de julho, inaugurando a segunda semana do festival, apresenta-se o Duo Altino, formado pela pianista Ana Lúcia Altino e pelo violoncelista Leonardo Altino. Mãe e filho tocam programa dedicado a Bach, Bridge, Bloch, Bartók e Schubert.

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Com carreira consolidada nas Américas, Europa e Ásia, Leonardo Altino é vencedor do Concurso Internacional de Violoncelo de Viña del Mar, e Ana Lúcia Altino, solista das grandes orquestras do país, atuou em importantes movimentos pelo fortalecimento da música erudita em Pernambuco e na Paraíba ao lado de seu marido, o maestro Rafael Garcia.

Dia 24, o concerto “Stravaganza Musicale” reúne três pernambucanos de destaque na cena instrumental. A flautista Sabrina Santos, a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e o pianista gravataense Luis Felipe de Oliveira fazem reverência à música francesa.

O encerramento, no dia 25, acontece com “A Voz do Violoncelo”, um novo palco para o violoncelista Leonardo Altino, desta vez atuando como solista da Orquestra Jovem de Pernambuco, comandada pelo maestro Nilson Galvão, interpretando obras de Vivaldi, Haydn e Elgar.

SOBRE O FESTIVAL

Criado em 1998 no Recife, o Virtuosi é um dos maiores festivais de música de câmara do Brasil. Fundado pelos músicos Rafael e Ana Lúcia Garcia, tem se destacado por seu compromisso com a promoção da música erudita e a formação de plateias.

Ao longo de quase três décadas, o Virtuosi tem trazido grandes artistas e consolidado sua posição no cenário cultural brasileiro, com apresentações em diversas cidades de Pernambuco, além de eventos especiais como o Virtuosi Brasil, Virtuosi Sem Fronteiras e Virtuosi Século XXI.

O festival tem sido um pilar no desenvolvimento da música de câmara no Brasil, promovendo masterclasses, workshops e concertos com instrumentistas de várias nacionalidades, sempre com a missão de enriquecer a cena cultural do país.

Leia Também

19º VIRTUOSI NA SERRA – GARANHUNS

  • Local: Capela do Seminário São José
  • Horário dos concertos: 19h
  • Entrada gratuita

16 de julho

  • Uma Noite com Thiago Arancam
  • Thiago Arancam, tenor
  • Orquestra Jovem de Pernambuco
  • Nilson Galvão, regente

17 de julho

  • O Piano Clássico
  • Ziad Kreidy, piano

18 de julho

  • O Frevo em Concerto
  • Cesar Michiles, flauta
  • André Mehmari, piano

23 de julho

  • Duo Altino
  • Leonardo Altino, violoncelo
  • Ana Lúcia Altino, piano

24 de julho

  • Stravaganza Musicale
  • Sabrina Santos, flauta
  • Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano
  • Luis Felipe de Oliveira, piano

25 de julho

  • A Voz do Violoncelo
  • Leonardo Altino, violoncelo
  • Orquestra Jovem de Pernambuco
  • Nilson Galvão, regente

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