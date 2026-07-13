Virtuosi leva o melhor da música clássica ao Festival de Inverno de Garanhuns
Programação começa dia 16 de julho com o tenor Thiago Arancam e orquestra e segue até dia 25, com renomados artistas nacionais e internacionais
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Após três especiais noites em Gravatá, o festival Virtuosi segue espalhando emoção e acorde no Agreste pernambucano.
De 16 a 18 e de 23 a 25 de julho, Garanhuns recebe grandes intérpretes, orquestras e solistas brasileiros e internacionais para concertos na 19ª edição do Virtuosi na Serra, dentro da programação do Festival de Inverno de Garanhuns.
Entre os nomes que pela primeira vez integram a maratona de música clássica, estão o tenor Thiago Arancam, o pianista franco-libanês Ziad Kreidy, o flautista pernambucano Cesar Michiles e o pianista fluminense André Mehmari.
As seis apresentações acontecem na Capela do Seminário São José, sempre às 19h, e com acesso gratuito. Com patrocínio da Prefeitura de Garanhuns, o Virtuosi tem direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, fundadora do projeto.
A abertura, no dia 16 de julho, será com o recital "Uma Noite com Thiago Arancam". Protagonista da versão brasileira de ‘O Fantasma da Ópera’ e apadrinhado por Plácido Domingos, o tenor estará acompanhado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão, para apresentar repertório que vai de Bach e Tchaikovsky a Roberto Carlos e Tom Jobim.
Com mais de 700 apresentações em 40 países, Arancam construiu carreira nos principais palcos da ópera mundial, incluindo a Ópera de Viena, a Ópera de Roma e o Teatro Bolshoi.
No recital “O Piano Clássico”, dia 17, o franco-libanês Ziad Kreidy toca obras de Haydn, Mozart e Schubert. Pianista, compositor e musicólogo radicado em Paris, Kreidy é reconhecido por suas interpretações refinadas e pela pesquisa sonora, criação musical e pelo diálogo entre diferentes tradições.
A programação segue, no dia 18, com “O Frevo em Concerto”, encontro entre o flautista recifense Cesar Michiles, referência na renovação do frevo instrumental, e o pianista, compositor e multi-instrumentista André Mehmari, um dos nomes mais importantes da música instrumental brasileira contemporânea.
No repertório, o ritmo pernambucano Patrimônio Cultural da Humanidade surge através de obras de compositores como Capiba, Egberto Gismonti e Jota Michiles.
Dia 23 de julho, inaugurando a segunda semana do festival, apresenta-se o Duo Altino, formado pela pianista Ana Lúcia Altino e pelo violoncelista Leonardo Altino. Mãe e filho tocam programa dedicado a Bach, Bridge, Bloch, Bartók e Schubert.
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Com carreira consolidada nas Américas, Europa e Ásia, Leonardo Altino é vencedor do Concurso Internacional de Violoncelo de Viña del Mar, e Ana Lúcia Altino, solista das grandes orquestras do país, atuou em importantes movimentos pelo fortalecimento da música erudita em Pernambuco e na Paraíba ao lado de seu marido, o maestro Rafael Garcia.
Dia 24, o concerto “Stravaganza Musicale” reúne três pernambucanos de destaque na cena instrumental. A flautista Sabrina Santos, a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e o pianista gravataense Luis Felipe de Oliveira fazem reverência à música francesa.
O encerramento, no dia 25, acontece com “A Voz do Violoncelo”, um novo palco para o violoncelista Leonardo Altino, desta vez atuando como solista da Orquestra Jovem de Pernambuco, comandada pelo maestro Nilson Galvão, interpretando obras de Vivaldi, Haydn e Elgar.
SOBRE O FESTIVAL
Criado em 1998 no Recife, o Virtuosi é um dos maiores festivais de música de câmara do Brasil. Fundado pelos músicos Rafael e Ana Lúcia Garcia, tem se destacado por seu compromisso com a promoção da música erudita e a formação de plateias.
Ao longo de quase três décadas, o Virtuosi tem trazido grandes artistas e consolidado sua posição no cenário cultural brasileiro, com apresentações em diversas cidades de Pernambuco, além de eventos especiais como o Virtuosi Brasil, Virtuosi Sem Fronteiras e Virtuosi Século XXI.
O festival tem sido um pilar no desenvolvimento da música de câmara no Brasil, promovendo masterclasses, workshops e concertos com instrumentistas de várias nacionalidades, sempre com a missão de enriquecer a cena cultural do país.
19º VIRTUOSI NA SERRA – GARANHUNS
- Local: Capela do Seminário São José
- Horário dos concertos: 19h
- Entrada gratuita
16 de julho
- Uma Noite com Thiago Arancam
- Thiago Arancam, tenor
- Orquestra Jovem de Pernambuco
- Nilson Galvão, regente
17 de julho
- O Piano Clássico
- Ziad Kreidy, piano
18 de julho
- O Frevo em Concerto
- Cesar Michiles, flauta
- André Mehmari, piano
23 de julho
- Duo Altino
- Leonardo Altino, violoncelo
- Ana Lúcia Altino, piano
24 de julho
- Stravaganza Musicale
- Sabrina Santos, flauta
- Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano
- Luis Felipe de Oliveira, piano
25 de julho
- A Voz do Violoncelo
- Leonardo Altino, violoncelo
- Orquestra Jovem de Pernambuco
- Nilson Galvão, regente